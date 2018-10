Nové informace v kauze Kuciak: Kdo je údajná objednavatelka vraždy? Provalilo se další tajemství

Od 1. října platí nová povinná výbava do auta! Co do ní patří, co se změnilo?

Objednavatelem vraždy Kuciaka byla podle prokurátora úřadu speciální prokuratury jediná žena mezi obviněnými - Alena Zsuzsová z Komárna. Ta pracovala pro kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera jako tlumočnice z italštiny. Navíc byl Kočner údajně kmotrem její dcery.

Známý podnikatel z Komárna Marián Markovič propojení Zsuzsové na Mariána Kočnera potvrdil. Kočner, který je nyní ve vazbě za údajné falšování směnek za 70 miliónů eur (1,8 mld. korun), Zsuzsovou nejen zaměstnával, ale je také kmotrem její dcery Aleny, prozradil Markovič v rozhovoru pro Nový čas.

Markovič před více než 11 lety žil s obviněnou a spolu mají dceru. O tom, že Kočner je její kmotrem se dozvěděl teprve nedávno. Jak se dostal do rodiny však Markovič vůbec netuší. „Já jsem se jen nedávno dozvěděl, že je její kmotr, dosud jsem to ani netušil. Já jsem je nikdy neviděl spolu, my jsme byli na nože, ale možné je všechno,“ uvedl Markovič.

Se svou dcerou se vídával jen občasně, protože jeho bývalá partnerka mu omezovala setkání. „Nechci věřit, že by byla schopna udělat něco takového. Proboha, vždyť musela vědět, že jednou se to provalí a bude za to pykat. Proč nemyslela na dceru? Jak jí to mohla udělat? Jak se teď všichni budou na ni dívat?“ zajímá Markoviče.

Podle místních obyvatel měla Zsuzsová ještě před několika lety dluhy. O něco později už jezdila v luxusních automobilech, uvedla televize Markýza. „K ní nikdo nechodil. Odjížděla většinou sama,“ prozradila jedna ze sousedek.

Podle generálního prokurátora Slovenské republiky Jaromíra Čižnára měla být objednavatelem Kuciakovy vraždy právě Zsuzsuová. Střelcem byl podle policie Tomáš Szabó. Ten sám působil roky v policejních řadách. Konkrétně od léta v roce 2006 až do konce ledna 2015. Pro Aktuality.sk to potvrdil tiskový odbor resortu vnitra.

Větší část tohoto období působil Szabó dokonce jako policejní vyšetřovatel. Sám se později nechal přeřadit na obvodní oddělení. Z policejního sboru odešel na vlastní žádost, což je podle policejního šéfa Milana Lučanského velmi nestandardní.

Szabó dosud stíhán jako obviněný nikým, tedy ani inspekční službou, přesto v práci nějaké problémy měl. „V personálním spisu měl dvě písemné důtky - za rok 2008 za nečinnost při vyšetřování a za rok 2012 že se neseznámil se služebními písemnostmi v souvislosti s bezpečnostními opatřeními," informoval tiskový odbor slovenského ministerstva vnitra.

Szabo v srpnu 2014 podstoupil výcvik v polské soukromé bezpečnostní akademii European Security Academy (ESA). Evropská bezpečnostní akademie se věnuje výcviku v oblasti ochrany osob, bojových postupů, ale i tzv. kontraktory, tedy soukromých "vojáků". Ze stanoviska akademie vyplývá, že Tomáše vyškolili v oblasti osobní ochrany (CPO), píše server Aktuality.sk.

Vedle expolicisty je z úkladné vraždy obviněn i bývalý voják Miroslav Marček. Ten měl střelci pomáhat jako řidič.