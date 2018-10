Příbuzní Kuciaka a jeho snoubenky promluvili o zadržení lidí spojených s vraždou. Co vzkázali?

Policie zadržela čtyři osoby podezřelé z vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírová, která v únoru otřásla celým Slovensku. Důkazy vůči čtveřici obviněných jsou podle prokuratury velmi silné. Matka Martiny Kušnírové Zlatica chce věřit tomu, že vyšetřovatelé jsou na správné stopě. Stále se prý ale nemůže zbavit pocitu, že její dcera nebyla jen náhodná oběť.

„Je to jen můj subjektivní názor, možná se mýlím. Věřím, že vyšetřovatelé a policie dělají, co mohou. Ale i tak se nemohu zbavit pocitu, že cílem byla i Martina. Ona věděla přesně tolik, kolik Janko, ona první četla jeho články,“ prozradila Zlatica Kušnírová pro server Topky.sk.

Martina v té době chodila jezdila na východ a víkendy trávila s Janem v jejich domě v obci Veľká Mača. „Měli mít tehdy i předsvatební přípravu, oni museli vědět, že tam byla. Vždyť byla zima, celé týdny byl sám, kdyby nechtěli zabít i ji, tak jeho mohli kdykoliv," zdůrazňuje paní Zlatica.

Z dříve zveřejněných informací slovenských médií vyplývá, že objednavatelkou trestného činu byla podnikatelka Alena Zsuzsová, která údajně pracovala jako tlumočnice z italštiny pro kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, jenž je v současnosti ve vazbě kvůli jinému případu. Kuciak v nedokončeném článku psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, které média spojovala s mafií.

Zda si vraždu mohl objednat Kočner, matka zavražděné Martiny netuší. „Může to být on nebo i někdo jiný. Janko o něm často psal, odhalil dost věcí, i se s ním pohádal, ale kdoví. Jsem však přesvědčena o tom, že ta žena, která si objednala vraždu mých dětí, byla jen mezičlánek,“ vysvětluje Kušnírová. Věří však, že vraždu se nakonec podaří objasnit. „Děti nám to nevrátí a smutek nevezme. Ale aspoň budeme klidnější spát," dodala Zlatica.

K obviněným osobám se vyjádřil i bratr Jana Kuciaka Jozef. Ten zdůraznil, že je to jen začátek. „Jsme na prvním schodě žebříku. Díky práci některých lidí od policie, díky na žalobci, díky zahraniční pomoci, díky kontrole a práci médií, díky tlaku společnosti. Doufám, že půjdeme po žebříku dál nahoru a nespokojíme se s prvním schodem. To podstatné je ještě příliš daleko, nepřestávejme ani na okamžik!“ komentoval zatčení podezřelých na sociálních sítích.

„Pohled na lidi, které soud poslal do vazby, ve mně vzbudil mnoho emocí (hněv, vztek, pochybnosti, kousek naděje ...). Zaseli do nás chaos, ale toto není východisko z něj. Nezapomínejme na to podstatné: kdo a proč Janka umlčel. Kvůli tlumočení to nebylo. Toto je jen začátek nitky, výš se už půjde hůře. Prosím, Nepřestávejme!“ žádá Jozef Kuciak.