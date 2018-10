Zátah proti muslimům ve Francii: Šíitský spolek obhajoval džihád a terorismus

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Operace ve městě Grande-Synthe u Dunkerque začala v 06:00 SELČ a "spadá do rámce prevence terorismu", uvedla francouzská prokuratura. Podle zdrojů AFP byly zadrženy tři osoby, především za nelegální držení střelných zbraní. Policie provedla celkem 12 domovních prohlídek a údajně zabavila zbraně a další předměty, dále vyslechla 11 osob, přičemž tři z nich skončily po zásahu ve vazbě. Organizaci Centre Zahra France úřady také na půl roku zmrazily majetek.

Zmíněná organizace je jednou z nejvýznamnějších šíitských skupin v Evropě, řekl agentuře AFP zdroj blízký vyšetřování. Pod sdružení spadá mnoho dalších skupin, jako například Antisionistická strana či Francouzská federace šíitů, jejichž prostředky byly také zablokovány. Organizace Centre Zahra France je podezírána z ospravedlňování džihádu a z "výrazné" podpory teroristických hnutí jako je Hamás a Hizballáh.

Palestinský Hamás i libanonský Hizballáh mají podporu Íránu. Francouzské úřady dnes také informovaly o šestiměsíčním zmrazení majetku, který patřící íránským tajným službám a dále o majetku dvou íránských občanů. Jednoho z nich oficiální prohlášení identifikovalo jako Assadulláha Assadího. To je také jméno íránského diplomata, který byl v červenci zadržen v Německu kvůli podezření z plánování útoku ve Francii. Zmařený útok měl na konci června zasáhnout shromáždění organizované íránskou opozicí ve Villepinte u Paříže. Francouzská vláda podle agentury Reuters dnes uvedla, že blokování majetku s plánovaným útokem souvisí.

"Tento mimořádně závažný čin, plánovaný na našem území, nemohl zůstat bez odezvy," uvedla ve společném prohlášení francouzská ministerstva vnitra, zahraničí a financí. Druhou osobu, která se stala cílem sankcí, jmenovalo komuniké jako Saída Hášimího Moghadama. Ministr financí Bruno Le Maire podle agentury AP uvedl, že je potřeba odstřihnout kanály financování teroristů.

Chystaný atentát ve Villepinte se projevil na francouzsko-íránských vztazích. Podle francouzského tisku se k události váže rozhodnutí ponechat několik měsíců neobsazené místo velvyslance Francie v Teheránu. Podle šéfa francouzské diplomacie je neúspěšný útok důkazem toho, že vztahy s Íránem vyžadují "přísný přístup".

Odborník na islamismus Romain Caillet citovaný deníkem Le Figaro, má organizaci Centre Zahra France za sdružení blízké Íránu. Francouzská vláda uvedla, že organizace vznikla v roce 2005. Centrum na své facebookové stránce uvádí, že jeho cílem je "šířit poselství islámu z pohledu Proroka a jeho rodiny".

"Je to velmi uzavřená komunita. O tom, co se děje uvnitř, se moc neví, u vchodu jsou často stráže," řekla agentuře AFP pod podmínkou zachování anonymity jedna z obyvatelek Grande-Synthe. Agentura AP připomněla, že městečko na severním pobřeží Francie je známé jako "magnet" pro migranty usilující o cestu do Británie a centrum pašeráckých aktivit.