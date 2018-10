Skandální únos Vietnamce? Kaliňák stále zapírá, pohrozil tvrdou diplomatickou dohrou

— Autor: ČTK

Bývalý slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák opět odmítl, že by se on osobně nebo slovenské státní orgány loni vědomě podíleli na možném únosu vietnamského podnikatele z Německa přes Slovensko do vlasti. Kaliňák to napsal na sociální síti v reakci na informace, že slovenský prokurátor dal v případu pokyn k zahájení trestního stíhání. Prokuratura tak učinila po výpovědi dvou slovenských policistů, že viděli, jak Vietnamce vlekli do slovenského vládního letadla.