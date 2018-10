Český řidič kamionu pašoval migranty. Francouzský soud ho exemplárně poslal do vězení

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Osmnáct měsíců vězení. To je podle televize Prima nekompromisní verdikt francouzské justice pro Jiřího Š. původně z Kladna, který pracuje pro španělského přepravce.

Jiří žije se svou přítelkyní, její dcerou a vnučkou dočasně poblíž Alicante, kde se šoférova družka snaží vyléčit rakovinu. Na svém příteli je absolutně finančně závislá, protože jí nemoc nedovoluje pracovat. Zpráva o odsouzení proto pro ni přišla jako blesk z čistého nebe.

Francouzská policie objevila v chladicím boxu kamionu začátkem července Jiřímu Š. hned patnáct Iráčanů. On tvrdil, že o nich vůbec nevěděl. Iráčané ostatně měli při výsleších sami podle protokolu přiznat, že do chladicího návěsu s kukuřicí vlezli v přístavu Callais bez vědomí řidiče, jenže francouzská policie a následně i soud byly neoblomní.

Český šofér by se sice mohl proti verdiktu soudu do čtvrtka odvolat, ale deset tisíc euro na právníky nemá ani on, ani jeho známí. Bez finančních prostředků bude jen stěží český šofér svou nevinu prokazovat.

„Případ Jiřího Sagana mě doslova šokoval, protože zatím jsme řešili jen pokuty s britskou stranou, protože francouzská policie sice potvrdila, že v kamionu žádní černí pasažéři nejsou, Britové je tam však objevili. Nyní Francouzi sice konali, ale jsem přesvědčen, že zcela nespravedlivě potrestali nevinného,“ říká k případu Tomáš Zdechovský, který se seznámil s dokumentací případu a je v kontaktu s rodinou pana Sagana, jež momentálně žije ve Španělsku.

„Pan Sagan žije s dcerou a družkou, která trpí rakovinou a je jediným živitelem rodiny. Jako řidič kamionu se poctivě živí už 15 let, nikdy neměl žádný problém, je bezúhonný a dokonce se za něj zaručila vlastní firma, která mu i zaplatila právní zastoupení, protože rodina sama by na to neměla,“ přibližuje dále Zdechovský detaily případu.