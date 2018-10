Pád Mayové je jen otázkou času? Za hvězdu je Johnson, předvedl brexitovou show

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Podle The Telegraph už začaly rozhovory o tom, kdy by měla být Mayová sesazena v případě, že odmítne svůj post před příštími volbami opustit. "Několik ministrů si přeje její odchod ihned po dni vystoupení z EU v březnu příštího roku, jiní jsou ochotni dát jí čas do roku 2020 za podmínky, že na další konferenci Konzervativní strany oznámí datum svého odstoupení. Shodují se v tom, že katastrofální výsledek Mayové v loňských volbách znamená, že nemůže dostat možnost vést stranu ve volbách v roce 2022," napsal list.

Šéf úřadu vlády Lidington v rozhovoru s televizí BBC odmítl, že by Mayovou někdo z vlády žádal o datum odstoupení z funkce premiérky. "Zasedám ve vládě, která je naprosto jednotná v práci společně s premiérkou na návrzích, které jsme předložili EU," řekl následně stanici ITV News.

Mayovou dnes na závěr bouřlivého sjezdu Konzervativní strany čeká projev, v němž se podle britských médií bude snažit vykreslit světlou budoucnost Británie po brexitu. Zároveň potřebuje získat co nejvíce stranických kolegů na svou stranu ohledně navrhované strategie pro vystoupení z Unie.

Během sjezdu v Birminghamu se o drama staral hlavně někdejší ministr zahraničí a hlasitý zastánce co nejvýraznější odluky od EU Boris Johnson. Jeho úternímu vystoupení na okraj konference konzervativců, v němž se opět opřel do brexitového plánu Mayové, podle agentury AP nadšeně tleskalo 1500 delegátů. "Jednu věc o Borisovi všichni víme: umí udělat dobrou show," komentovala událost premiérka. Mnohá britská média ale Johnsonův projev interpretují jako snahu získat podporu pro převzetí premiérské funkce.