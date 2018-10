Zapojit se můžete i vy! Díky občanům EU se Evropská komise věnovala už i pitvání zvířat zaživa

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Syrští sirotci? Novinářce došla trpělivost. Popsala, co viděla v uprchlických táborech

V současnosti se pravidla pro uvádění země původu na potravinách řídí dle nařízení Evropského parlament z roku 2011. Povinné označení země původu se nyní vztahuje pouze na některé potraviny. Konkrétně se jedná o výrobky z hovězího, vepřového, skopového, kozího nebo drůbežího masa. Dále je povinnost označovat zemi původu i u medu, extra panenského olivového oleje a ryb.

Autoři iniciativy tak doufají, že zavedení povinnosti uvádět informace o zemi původu u všech potravinářských výrobků, by zabránilo podvodům, chránilo veřejné zdraví a zaručilo právo spotřebitelů na informace.

Je jisté, že původ potraviny sám o sobě nezaručí její vyšší kvalitu. Pro některé spotřebitele se však může jednat o velmi důležitý údaj, díky kterému se rozhodují, jestli si daný produkt koupí nebo ne.

Evropská občanská iniciativa je institut, který byl zaveden na základě Lisabonské smlouvy. V platnost nařízení o občanské iniciativě přišlo v dubnu roku 2012. Občané Evropské unie tak získali nástroj, díky kterému mohou ovlivňovat program jednání Komise.

To, že daná iniciativa byla zaregistrována, ještě samo o sobě moc neznamená. Nyní budou muset její organizátoři během jednoho roku získat podporu alespoň jednoho milionu občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny členských států, což nemusí být zrovna lehký úkol. Jestli budou organizátoři úspěšní, mohou vyzvat Komisi, aby v dané oblasti navrhla právní předpis.

Za celou historii své existence byly prozatím Komisi úspěšně předloženy čtyři iniciativy. Jedna se týkala zákazu glyfosátů, další zákazu vivisekce, což je pitva nebo chirurgický zákrok na živém zvířeti, třetí se zabývala ochranou lidských embryí a poslední řešila rovná práva lidí na vodu.

Občanskou iniciativu mohou podávat občané členských států unie, kteří dosáhli 18 let. Výjimku mají občané Rakouska, kteří mohou podávat návrh iniciativy již od 16 let, což je věková hranice, která je opravňuje volit do Evropského parlamentu. Iniciativu předkládá výbor občanů, jehož členové žijí v 7 různých členských státech. Jejich státní příslušnost není rozhodující, důležité je bydliště.