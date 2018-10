Postavte se rasistům a nepřátelům menšin. Německo slaví sjednocení, znějí ostrá slova

Německo si dnes státním svátkem připomíná 28. výročí znovusjednocení země. Prezident Steinmeier se při té příležitosti vyslovil pro intenzivnější společenský dialog. "To nejdůležitější je, aby společnost vedla dialog sama se sebou," prohlásil po ekumenické bohoslužbě v Berlínském dómu při setkání s občany.

Merkelová řekla, že sjednocování západu a východu Německa stále není završeno a zůstává výzvou. Sama prý s emocemi vzpomíná na 3. říjen 1990 a na odvahu pokojně demonstrujících lidí v někdejším komunistickém východním Německu. "O 28 let později ale víme, že to, co my Němci nazýváme německou jednotou, je proces, dlouhá cesta," řekla kancléřka.

Konkrétnější byl předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble, který dnes ve slavnostním projevu varoval před populisty, kteří vytvářejí obraz nepřítele z menšin. "I v Německu se setkáváme s populistickou domýšlivostí, která opět do popředí staví národ - proti politickým protivníkům, proti domnělým i skutečným menšinám, proti těm, které si lid zvolil," upozornil Schäuble. Nikdo však podle něj nemá právo tvrdit, že on sám zastupuje národ či lid.

Rozmanitost je podle tohoto křesťanskodemokratického (CDU) politika hodnota sama o sobě. Pomáhání uprchlíkům a dalším migrantům je podle něj důležité a správné.

Také sociálnědemokratický (SPD) starosta Berlína Michael Müller vyzval obyvatele Německa, aby se postavili krajní pravici a rasistům. "Nesmíme připustit, aby si menšina nových pravičáků uzurpovala monopol na výklad toho, čeho jsme dosáhli, a přitom aby pohrdala základními hodnotami naší společnosti," řekl ve svém projevu Müller.

Někteří regionální politici dnes kladli důraz spíš na přetrvávající nerovnost mezi východní a západní částí Německa. Předseda vlády spolkové země Durynsko Bodo Ramelow z krajně levicové strany Levice prohlásil, že je důležité s celoněmeckým úsilím odstranit zaostávání východu, k čemuž je zapotřebí změna přístupu, která "konečně ocení hospodářské výkony a inovativní energii východu".

Z oficiálních srpnových statistik mimo jiné vyplývá, že lidé pracující v zemích bývalé Německé demokratické republiky ročně vydělají v průměru 30.172 eur (777.000 Kč) hrubého, zatímco jejich spoluobčané žijící v zemích bývalého západního Německa mají průměrný hrubý plat 35.084 eur (903.000 Kč).

Právě ve východní části Německa se přitom těší silné podpoře protiimigrační parlamentní strana Alternativa pro Německo (AfD) a problémem jsou tam i projevy xenofobie.

Saský ministerský předseda Michael Kretschmer dnes vyzval obyvatele této spolkové země, aby nepřipustili výpady a útoky vůči přistěhovalcům. U příležitosti státního svátku tento konzervativní politik v saském spolkovém sněmu v Drážďanech prohlásil, že pravicový extremismus, rasismus a xenofobie jsou největším nebezpečím pro demokracii.