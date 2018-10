Rusko porušuje dohodu z roku 1987? NATO bude diskutovat o likvidaci raket

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Rusko se podle něj nyní transparentně nechová, když vyvíjí nové střely, které po dlouhou dobu od uzavření INF vůbec neexistovaly. "Nyní připustili, že taková zbraň existuje," řekl generální tajemník NATO. Aliance proto Moskvu žádá, aby její znepokojení rozptýlila.

Pokud to Rusko neudělá, je nejpravděpodobnějším vysvětlením, že se Moskva dostala do rozporu s podmínkami dohody, kterou v prosinci 1987 podepsaly Spojené státy a Sovětský svaz. INF zakazuje pozemní balistické rakety a řízené střely s dosahem 500 až 5500 kilometrů. Spojené státy a NATO míní, že ruský systém označovaný jako Novator 9M729 do této kategorie patří.

"Ta dohoda je stavebním kamenem evropské bezpečnosti," upozornil Stoltenberg a připomněl napětí a závody ve zbrojení v Evropě, které v 70. a 80. letech podpisu dohody předcházely.

Kromě tohoto vývoje v už tak napjatých vztazích s Ruskem čeká ministry obrany států NATO diskuse o zvyšování obranných výdajů a "sdílení břemene" společné obrany. Téma navazuje na červencový summit aliance v Bruselu, na němž své spojence za údajně nízké výdaje na obranu ostře kritizoval americký prezident Donald Trump.

Stoltenberg dnes před jednáním připomněl, že Evropané a Kanada poukazují například na to, že jen loni své obranné rozpočty zvýšili dohromady o více než pět procent a za poslední dva roky na obranu společně vydali přes 41 miliard dolarů (téměř 916 miliard Kč).