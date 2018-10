Mayová zahájila projev rozšafně, hrála ABBA. Reakce jsou rozporuplné +VIDEO

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Budete mi muset odpustit, pokud budu během projevu kašlat," prohlásila po příchodu Mayová s odkazem na loňský záchvat kašle během projevu. Premiérka se ale žertem omluvila tím, že celou noc nespala, protože se snažila zajistit stabilitu kulis. Loni během vystoupení Mayové totiž začala ze zdi za ní padat písmenka tvořící slogan konference.

zdroj: YouTube

Některé věci z minulého roku by prý nejraději zapomněla. Premiérka ale poděkovala účastníkům za podporu, kterou jí tehdy prokázali, když se navzdory hlasové indispozici snažila dokončit svou řeč.

Dnes ji nic podobného nepotkalo a z odlehčených momentů si diváci asi nejvíce zapamatují tanec, který předvedla na začátku za zvukového doprovodu švédských popových legend. Na twitteru to ocenil například švédský velvyslanec v Británii Torbjörn Sohlström.

Někteří komentátoři ale podotýkají, že pro současné dění v Konzervativní straně by možná byla přiléhavější jiná skladba od ABBA. "Je to Dancing Queen nebo SOS? Pro vás je to možná Waterloo," ptal se po projevu ministra pro brexit Dominika Raaba reportér televize Sky News Faisal Islam.