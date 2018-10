Stoltenberg: Makedonie bez dohody s Řeckem do NATO nevstoupí

28 let od sjednocení Německa. Je co slavit? Čísla jsou neúprosná

"Jediný způsob, abyste vstoupili do NATO, je, že budete souhlasit s realizací dohody s Řeckem o názvu (své země). Jiný způsob neexistuje. Vidím, že někteří poukazují na možnost odmítnout tuto dohodu a zároveň se připojit k NATO. To se nestane. Taková alternativa neexistuje," zdůraznil šéf aliance.

"Je na občanech této země a na parlamentu Makedonie, aby rozhodli, ale mojí povinností je objasnit, že neexistuje způsob, abyste se připojili k NATO bez úplné realizace uvedené dohody o jménu," dodal generální tajemník.

Premiéři Makedonie Zoran Zaev a Řecka Alexis Tsipras dospěli v červnu k dohodě na kompromisním řešení 27 let trvajícího sporu obou zemí. Řekové považují název Makedonie, používaný sousední zemí, za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Atény proto doposud blokovaly snahu Makedonie vstoupit do EU a do NATO. Klíčovým prvkem kompromisního řešení je přijetí názvu Severní Makedonie.

Při nedělním referendu v Makedonii dohodu podpořilo přes 91 procent zúčastněných voličů. Hlasování však bylo neplatné vzhledem k nedostatečnému počtu účastníků - místo ústavou stanovených minimálně 50 procent voličů jich přišlo jen 37 procent.

Proti dohodě je nejsilnější politická strana v zemi VMRO-DPMNE, která musela přejít do opozice po posledních volbách, byť je vyhrála. Nebyla totiž s to získat koaličního partnera. Řada představitelů VMRO-DPMNE včetně prezidenta Ďorgeho Ivanova vyzývala k bojkotu referenda.

Vzhledem k tomu, že vláda akci organizovala jako poradní referendum, jehož výsledkem se nemusí řídit, se premiér Zaev naděje na schválení dohody nevzdává. Doufá, že nyní při individuálních rozhovorech s jednotlivými poslanci VMRO-DPMNE přece jen získá celkovou dvoutřetinovou většinu, kterou koaliční vláda nemá, pro přijetí potřebných ústavních změn.