Přistěhovalci v Itálii se bouří: Zavřete hranice, nechceme tu ilegální migranty

Studie, kterou provedla Regionální observatoř pro integraci a multietnický původ (ORIM), ukazuje, že 55,3 procenta přistěhovalců by přijímalo pouze prověřené uprchlíky, naopak 12,2 procent odmítá do Itálie přijímat dokonce i skutečné uprchlíky. Pouze 32,5 procent pak souhlasí s politikou otevřených hranic – jinými slovy by přijímali všechny, píše italský deník Il Giornale.

Statistické údaje také ukazují, že legální čínští migranti jsou vůči masové migraci nejkritičtější, 27,4 procent z nich říká, že nechtějí, aby Itálie přijímala nelegální migranty ani uprchlíky.

To stejné si myslí i 16,7 procent legální albánských přistěhovalců, 13,7 procent Rumunů a 7 procent Maročanů. Afričtí migranti pak stojí na opačné straně bariéry, existuje mezi nimi nejvyšší podíl zastánců myšlenky otevřených hranicích.

Ti migranti, kteří v zemi pobývají legálně, jsou většinou pro obecné omezení nelegálního přistěhovalectví – přinejmenším pro ty, kteří nemají právo na formy ochrany stanovené zákonem, píše deník. To podle Il Giornale potvrzuje myšlenku, že nelegální migrace ztěžuje ochranu skutečných uprchlíků a přináší složitější podmínky pro všechny migranty – tedy i ty legální.

Při dotazování na bezpečnostní otázky týkající se masové migrace se 86,8 procent legálních přistěhovalců žijících v Itálii shodlo, že nebezpečné osoby se mohou mezi příchozími žadateli o azyl a nelegálními přistěhovalci opravdu skrývat.