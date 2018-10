Soud poslal do vězení muže, který zmlátil Pařížanku

Firas M. bude muset kromě pobytu za mřížemi 22leté studentce Marii Laguerrové vyplatit odškodné ve výši 2000 eur (51.600 korun). Soud zároveň rozhodl, že musí podstoupit protidrogovou a protialkoholní léčbu a absolvovat kurz zaměřený na potlačení jeho násilných sklonů. Zároveň mu zakázal navázat se svou obětí jakýkoli kontakt.

Zprávy o incidentu na pařížské ulici se dostaly do médií po celém světě poté, co Pařížanka Laguerrová informovala o napadení na facebooku. Muž ji před svědky sedícími v kavárně udeřil do obličeje poté, co na jeho oplzlé poznámky zareagovala výkřikem: "Drž hubu!".

"Chtěla, aby dostal lekci... Pokud už to nikdy neudělá, bude mít pocit, že vyhrála," komentoval motivaci své klientky právní zástupce Laguerrové.

Nedlouho po zveřejnění videa s napadením studentky schválil francouzský parlament zákon zpřísňující postih za oplzlé poznámky na adresu žen na veřejnosti. Na Firase M. se nicméně nový zákon ještě nevztahoval.