Soud v Británii poslal do vězení šest Slováků, kteří obchodovali s lidmi

— Autor: ČTK

Šest příslušníků jedné rodiny ze Slovenska poslal dnes do vězení britský soud poté, co je usvědčil z obchodování s lidmi, z něhož si podle něj udělali "lukrativní rodinný byznys". Podle britské agentury PA pocházely oběti gangu rovněž ze Slovenska a byly nuceny pracovat za méně než čtyři libry denně (117 korun). Během razie proti rodinnému gangu v roce 2013 policisté osvobodili 37 lidí ve věku od jednoho do 57 let.