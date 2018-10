Bavorská CSU na dně. Podpora před volbami klesla na minimum

Kromě CSU a Zelených by se do zemského sněmu v Mnichově dostali ještě sociální demokraté (SPD; 11 procent) a uskupení nezávislých kandidátů Svobodní voliči (Freie Wähler; 11 procent). Poprvé by v bavorských poslaneckých lavicích usedli také zástupci protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), která by podle průzkumu vypracovaného pro veřejnoprávní stanici ARD mohla získat deset procent hlasů.

Do sněmu by se probojovali ještě svobodní demokraté (FDP) s šesti procenty, naopak Levice by skončila těsně pod pětiprocentní hranicí.

Pokud by skutečně volby 14. října dopadly tak, jak předpovídá aktuální průzkum, mohl by poprvé od roku 1957 zemi vládnout kabinet bez CSU. Zelení, SPD, Svobodní voliči a FDP by totiž mohli sestavit vládu s těsnou parlamentní většinou a nepotřebovali by k tomu ani účast AfD, s níž většina stran spolupracovat odmítá. V minulých zemských volbách v roce 2013 přitom CSU získala 47,7 procenta hlasů, a mohla tak až dosud vládnout sama.

Generální tajemník CSU Markus Blume po zveřejnění průzkumu varoval, že by v případě naplnění předpovědi nebylo možné Bavorsku po volbách vládnout. Hrozí podle něj "nestabilní duhové koalice proti CSU". "Bavorská cesta úspěchu je v akutním nebezpečí," uvedl.