Revoluce v Polsku: Národ rozděluje film "Kler" o hříšných duchovních, láme rekordy + VIDEO

Zatímco část Poláků vidí ve fiktivním snímku o hříšných duchovních obraz temné stránky katolické církve udržující si v zemi velký vliv, jiní včetně některých politiků vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost jej považují za skandální.

Snímek režiséra Wojciecha Smarzowského, který měl premiéru minulý pátek, se stal ihned po uvedení do kin největším hitem posledních let. Podle polských médií jej již vidělo přes milion diváků, jen za první víkend stanovil absolutní divácký rekord, když jej shlédlo 935.000 lidí. To je více než dosavadní trháky 50 odstínů šedi, Hvězdné války či Shrek 3.

Příběh filmu sleduje osudy čtyř duchovních, jejichž životy jsou plné věcí nepatřičných pro jejich stav: alkoholismu, bezohledného kariérismu, pokrytectví či pedofilie. V silně katolické zemi, kde se k víře hlásí většina obyvatel, se film stal předmětem vášnivé veřejné debaty.

Zatímco před některými kiny stojí po dlouhé době fronty na lístky, jinde lidé vyzývají, aby byl kvůli "hanobení církve" stažen z promítání.

"Podle Smarzowského jsou kněží skupina pokryteckých nenažraných alkoholiků, které zajímá jedině sex," kritizovala dílo poslankyně PiS Anna Sobecká, jež se obrátila na ministra kultury s dotazem, proč získal film příspěvek od státního filmového fondu. Ministr Piotr Gliński promptně vysvětlil, že o podpoře rozhodlo ještě minulé vedení úřadu před nástupem vlády PiS.

Polská státní televize ovládaná lidmi loajálními vládní straně film kritizuje a označila jej za "další útok na katolickou církev, brutální a nepravdivý". Konzervativci ideově blízcí církvi jsou znepokojeni odlivem části zejména liberálně smýšlejících Poláků z velkých měst od katolické víry a vidí za tím některé opoziční politiky a média, kteří podle nich církev nemístně kritizují.

Část samotných představitelů církve však podle médií po shlédnutí filmu připustila, že narušuje tabu a otevírá debatu o stavu katolické církve v Polsku. Kněz Alfred Wierzbicki listu Gazeta Wyborcza řekl, že dílo "ukazuje slábnoucí věrohodnost církve", samo o sobě však nepomůže. "Proměna může nastat pouze uvnitř samotné církve," uvedl duchovní.