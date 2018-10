Putin ztrapněn před celým světem? Ruští agenti to zase zpackali, píšou média

— Autor: ČTK

Zpackaná. Tímto slovem popisují britská média údajnou operaci ruské vojenské rozvědky GRU namířenou proti Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Upozorňují při tom na to, jak detailní informace nizozemské úřady zveřejnily. Deník The New York Times napsal, že společné úsilí západních vlád vychází z teorie, že pocit trapnosti může ruského prezident Vladimira Putina dohnat k omezení aktivit tajných služeb.