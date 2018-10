Dánsko vybuduje ostrov u Kodaně, povede k němu podmořské metro

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Hlavní město se rychle rozvíjí a buduje dosud nevídaným tempem. To je dobré, ale také to znamená, že Kodani nakonec dojdou pozemky. To je důvod, proč chceme vybudovat nový ostrov," prohlásil Rasmussen.

Projekt s provizorním názvem Lynetteholmen, který počítá s podmořským tunelem a trasou metra, si vyžádá investici kolem 20 miliard dánských korun (přes 69 miliard Kč). Podílet se na něm bude stát, hlavní město a společnost CPH City & Port Development.

Lynetteholmen bude vybudován na rozloze dvou milionů metrů čtverečních. Řešit má tři problémy: nedostatek bytů v metropoli, přetížení dopravy v centru města a v neposlední řadě má i chránit město před zvyšováním mořské hladiny, uvedl dánský server Finans.

Stavba má začít v roce 2035, dokončen a plně funkční by podle serveru měl projekt být v roce 2070.