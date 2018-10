Evropa zachráněna? Jednání o brexitu obestírá optimismus

— Autor: ČTK

Opatrný optimismus dávají najevo lidé blízcí vyjednávání Evropské unie s Londýnem o brexitu ve chvíli, kdy se před blížícím se říjnovým summitem EU rozhovory dostávají do zásadního bodu. Dohoda upravující podmínky britského odchodu z unie 29. března příštího roku by se údajně mohla ocitnout na dosah poté, co se podle všeho začal rýsovat kompromis kolem otázky režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Detaily ovšem nejsou známé.