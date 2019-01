Záchrana uprchlíků jako zástěrka? O co jde ve Středozemním moři?

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Loď s názvem Mare Ionio (Jónské moře) má sloužit k záchranu migrantů, kteří se vydávají na strastiplnou pouť mořem do Evropy. O plavidle informuje italský list La Repubblica.

Zakoupení lodě je politický projekt. Společně s třemi kolegy – Nichi Vendolou, Nicolou Fratoiannim z Italské levice a Rosellou Muroni, předsedkyní Svobodných a rovných – koupili loď díky půjčce 465 000 euro v Banca Etica, za kterou pořídili 110 000 benzínu, vybavení a elektrického zařízení. Pro další operace počítá tým s participativním financováním sociální platformy Mediterraneo.

Na palubě lodi je jedenáct lidí, mezi nimi lékař, ale i bezpečnostní technici a lodní tým. Loď o délce třiceti sedmi metrů na šířku a devět na délku, může nabrat až 130 osob na palubu. Je nepoměrně menší než humanitární loď Aquarius, jež vyvolala velký rozruch v létě.

Salvini: Do Itálie nikdy nedorazí!

„Dělejte si, co chcete,“ prohlásil v první přímé reakci na Facebooku ministr Matteo Salvini, „ale do Itálie nikdy nedorazíte.“ Ministr Salvini připomíná, že po mnoha polemikách a diskusích, se podařilo současné vládě složené z Ligy a Hnutí pěti hvězd, uskupeních, které vystupují silně proti ilegální imigraci, představit dekret Bezpečnost a imigrace, jejž italský prezident Sergio Mattarella nakonec podepsal. Dekret má lépe reagovat na příliv imigrantů. Ačkoliv ve všech bodech nevyhovuje zcela koaličnímu pětihvězdnému partnerovi, vedeném ministrem ekonomického rozvoje Luigim di Maiem, koncem září jej schválila i rada ministrů.

Podle Salviniho je tento dekret „krokem k větší bezpečnosti Itálie“. Salvini soudí, že zákon dodá prostředky k tomu, „abychom dokázali s větší silou vzdorovat mafiánům a převaděčům, abychom snížili cenu přemrštěné imigrace, abychom rychle mohli vyhostit delikventy a falešné žadatele o azyl, abychom ochránili občany před terorismem, a nakonec, abychom dali více pravomocí pořádkovým silám".

Za loňský rok bylo v Itálii rozhodnuto soudní cestou v 81 500 případech běženců, z čehož pouze 8% získalo politický azyl, 8% dílčí ochranu a třetina pobytové humanitární vízum. Další žádosti byly odmítnuty. Týká se to zvláště nové rekvalifikace ekonomických imigrantů, kteří jsou vyhošťování a musejí odjet do svých výchozích zemí. Podle nového zákona budou i žádosti imigrantů pozastaveny, budou-li považováni za „sociálně nebezpečné“ nebo pokud byli již odsouzeni v první instanci. Mezi kontroverzní opatření, jež zákon umožňuje, je možnost, aby policie používala paralyzujích pistolí Taser.

Casarini: Nejsme jenom humanitární organizace, ale sociální platforma!

Ze středy na čtvrtek, za rozbřesku v půl šesté, kdy loď Mare Ionio vyplula ze sicilského přístavu Augusta směrem k libyjským břehům, vypadala cesta jako nový začátek. Událost, já byl přítomen i zpravodaj francouzského listu Le Monde nebo švýcarského listu Le Temps, připomněla, že stačí opravdu málo, aby se téma ochrany uprchlíků znovu vrátilo na italskou a potažmo evropskou scénu. Zatímco dobrovolní mechanici z humanitární organizace Sea Watch vytáhli kotvy, atmosféra trochu zhoustla.

Loď, plující pod italskou vlajkou právně zajišťuje potenciálním migrantům vstup na italskou půdu. Poslanec Palazzotto opakuje. „Bojujeme proti rasismu a jdeme na pomoc lidem v nebezpečí. Vše, co činíme, má zcela legální a transparentní povahu. Respektujeme námořní právo a bezpečnost na moři.“

Operace byla ovšem připravována v co největším utajení v průběhu měsíce června, kdy Itálie zavírala všechny přístavy. Vyplutí počátkem října má pro posádku lodi Mare Ionio symbolický význam, neboť právě před pěti lety dne 3. října 2013 došlo ke zkáze rybářské lodi jenom kousek od ostrova Lampedusa, jež zapříčinila smrt 400 migrantů, většinou z africké Eritree. Zkáza lodi, jež tehdy mimořádně šokovala italskou veřejnost, měla za následek vyhlášení dne smutku za zmařené lidské oběti.

Mezi aktivisty, kteří se pustili do tohoto projektu, najdeme velmi pestrou společnost: je tu i Luca Casarini, zakladatel antiglobalizačního hnutí No Global, který se podílel na manifestacích proti G-8 v Janově, stejně jako Giuseppe Caccia, lodní kovář nebo další anarchističtí či katoličtí aktivisté, kteří mají jedno společné. Odmítají, aby na moři umírali lidé. Skupina se staví přímo proti centrální vládě, a obrátila se již dříve na jednotlivá města, jako jsou Palermo, Bologna, Amsterdam či Berlín, aby je podpořili. „Nejde pouze o to, aby přijímali osoby, jež zachráníme, ale také, abychom od nich získali podporu pro naši misi,“ říká Caccia.

Projekt neusiluje pouze o záchranu migrantů na moři, ale vyzývá i k politické mobilizaci v případě, že politické orgány odmítnou přijmout uprchlíky v italských městech. „Nejsme jenom nová humanitární organizace, ale sociální platforma,“ tvrdí Luca Casarini. „Tato loď by se měla stát symbolem, politickou výzvou vůči Itálii a Evropě. Pokud zavřou své přístavy, vyzveme populaci, aby šla do ulic!“