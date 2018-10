"Kdy přijdou sňatky lidí se zvířaty?" Referendum o homosexuálech je v Rumunsku vyhrocené

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Rumunské zákony i v současnosti uzavřít osobám stejného pohlaví sňatek zakazují. Nicméně iniciátoři změny ústavy, kteří se těší podpoře vlivné ortodoxní církve a všech politických stran s výjimkou jediné, chtějí, aby ústava definovala manželství jako svazek muže a ženy místo dosavadního svazku manželů.

"Mnozí se obávají, že to, co se stalo v jiných zemích, kde legalizovali sňatky mezi lidmi a zvířaty, by se mohlo stát i tady," tvrdí šéf vládnoucích sociálních demokratů Liviu Dragnea (PSD).

Podle průzkumu, který v pátek zveřejnil institut CURS, chce přijít hlasovat odhadem 34 procent lidí a 90 procent jich hodlá změnu ústavy podpořit. Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit aspoň 30 procent voličů.

Agentura APA uvádí, že desítky volebních místností se dnes otevřely se značným zpožděním, protože předsedové volebních komisí nepřišli včas.

Dnes ráno odevzdal svůj hlas Daniel, patriarcha rumunské ortodoxní církve. Hlasování podle agentury AP označil za "právo, čest a požehnání". Přímo k otázce sňatků se ale nevyjádřil. "Hlasovala jsem pro ty hodnoty, které vyznávám," řekla rumunská premiérka Viorica Dancilaová.

Lidskoprávní aktivisté varují, že pokud voliči ústavní změnu schválí, vydá se Rumunsko na cestu populismu a autoritářství a dojde k okleštění práv menšin. Krátce před hlasováním vláda zmírnila kontrolu možných podvodů, omezila možnosti pro napadení výsledků referenda a rada pro rozhlasové a televizní vysílání zrušila limit pro vedení kampaně.

"Neexistují efektivní mechanismy, které by umožnily ověřovat, zda během tohoto referenda nedochází k podvodům," uvedl podle agentury Reuters nezávislý institut EFOR s tím, že podmínky, jaké stát pro hlasování nastavil, vytvořily "atmosféru nedůvěry ve spravedlnost průběhu hlasování".

Někteří opoziční politici a aktivisté obvinili PSD, že se referendem snaží odvrátit pozornost od problémů, jež má Dragnea se zákonem, i od sporů s Evropskou komisí ohledně dodržování principů právního státu v Rumunsku.

Reuters připomíná, že homosexualita není v Rumunsku trestná teprve od roku 2001 a že diskriminace sexuálních menšin je v této zemi velmi rozšířená.