Británie z EU nakonec neodejde? Juncker odpověděl vyhýbavě

"Pokud dohoda nebude hotova do konce října, pak to uděláme v listopadu," uvedl v rozhovoru Juncker. Podle něj se postoje obou stran v posledních dnech sblížily. "Ještě sice není hotová, ale naše vůle dosáhnout porozumění s britskou vládou je nezlomná," řekl také Juncker.

"Musíme se vyhnout scénáři odchodu bez dohody," uvedl také šéf Evropské komise s tím, že takový vývoj by nebyl dobrý ani pro Británii, ani pro zbytek Evropské unie. Na otázku, zda je ještě možné, aby Británie nakonec z EU neodešla, odpověděl vyhýbavě. "To je na uvážení britského parlamentu a britské vlády, do vnitřních věcí britského kabinetu se nevměšuji. Je to dost zmatené," řekl Juncker.

Už v pátek Juncker v rakouském parlamentu prohlásil, že doufá v dohodu s Británií v listopadu. Dodal ale, že jednání nejsou snadná, protože EU "dostává z Londýna různé signály". "Z britské vlády zaznívá mnohohlasný sbor a my se ty kousky snažíme srovnat..., abychom z toho získali melodii," uvedl Juncker.

Optimismus ohledně dohody EU s Británii vyjádřil dnes i Donald Tusk. "Věřím, že je šance dosáhnout dohody do konce roku," řekl dnes na okraj konference v polském Krakově.

Britové schválili odchod své země v referendu těsnou většinou v červnu 2016, z EU by měla Británie odejít 29. března příštího roku. Dohody s EU by ale měl Londýn dosáhnout co nejdříve, protože ji musí ratifikovat EU i její členské země.