Šokující odhalení: Uprchlický tábor Moria v Řecku ovládá Islámský stát

Moria je uprchlický tábor s děsivou pověstí, lokalizovaný na řeckém ostrově Lesbos. Žije zde více jak 8 000 lidí ve velmi stísněných podmínkách. Zdá se, že jediná věc, která zde funguje, je kriminální činnost tedy obchody s drogami, prostitucí a násilí, píše Deutsche Welle. Současně do táboru přichází více uprchlíků z Dajr az-Zaur, což je jedna z posledních bašt ISIS v Sýrii.

Část Syřanů podle zvěstí kontroluje nelegální obchod v táboře a tvrdými fyzickými tresty či dokonce smrtí postihují každého, kdo se jim vzpříčí. Tato skupina vyznává právo šaría. V táboře se mají objevovat grafity s logy IS. Jaká je skutečná situace v táboře se rozhodli vypátrat reportéři Deutsche Welle Bachir Amroune a Mariel Müller.

Tábor Moria je obehnán vysokými ploty jako vězení, násilí je zde na každodenním pořádku a řecká policie musí často zasahovat, říká se v reportáži.

Za zdi hlavního tábora se nachází přístřeší dalších uprchlíků. Reportéři se zde vydali, aby zjistili, jestli jsou zvěsti o IS pravdivé. Setkávají se s Ahmendem, který z hlavního tábora odešel kvůli strachu o svůj život. Ahmed vypovídá, že tábor je řízen členy IS. Ti prodávají zbraně, drogy, ale třeba také mobilní telefony. Dále říká, že v táboře kradou a loupeží. Brutálním způsobem trestají všechny, kdo jim vzdorují, nebo se jim nepodvolí. Své oběti mlátí železnými tyčemi.

V reportáži je také pouštěno video, které bylo tajně natočeno migranty. Na něm je vidět brutální zásah kovovými tyčemi na muže, kteří po útoku zůstávají ležet na zemi. Toto video má údajně ukazovat, jak skupina příslušníku IS trestá nepohodlné lidi.

Reportéři mluví s dalším očitým svědkem, Iráčanem Džafarem, ten tvrdí, že se ho členové IS snažili zrekrutovat. Říká: „Pět dnů mi pořád říkali o ideologii. Oni jsou strašně fanatičtí. Hrozili mi, že když se nepřidám k IS, znásilní mě. Znám jednoho z Mosulu, je to velmi nebezpečný člověk. Řekl mi, že když zavolám policii, zabije mě. Já tomu věřím. Nemůžu s tím nic dělat, on má sítě všude.“

I německé složky mají údajně informace o aktivitě členů IS v Morii. Reportéři se snažili zjistit pravdu za pomocí dvou mužů, jenž bývali obyvateli tábora. Umístili na ně skryté kamery a poslali je přímo do tábora.

Muži postupně procházeli táborem a pokoušeli se natočit důkazy o činnosti ISIS. V jedné části tábora byly zdi popsané nápisy IS a reportéři z nahrávky identifikovali rozbité okno, které se objevilo i na zmiňovaném videu tajně natočeném migranty. Nápisy na zdech říkají: „Je to tady jenom naše a moc patří jen nám.“ Další nápisy ukazují heslo allah akbar.

Ještě předtím téměř na samotném začátku tábora má stánek s kávou údajný lídr skupiny islamistů. Je veřejným tajemstvím, že právě u něj jsou k dostání různé druhy drog. Údajně má skupina radikálních islamistů v táboře čítat 50 členů, kteří jsou velmi dobře organizovaní.

Reportéři naznávají, že v táboře opravdu může operovat nebezpečná skupina džihádistů, kteří terorizují ostatní obyvatele. Situace je velmi vážná pro kurdskou část obyvatel, kteří po stovkách prchají z tábora, kvůli výhružkám smrtí. Kurdové jsou islamisty trestáni za různé prohřešky proti jejich radikálnímu vyznání. Údajně trestají nejen muže, ale i děti či těhotné ženy. Spousta Kurdů z Moiry raději přesídlila do jiného tábora.

Jak budou situaci v táboře řešit vládní složky? Řecké ministerstvo pro migrační politiku se s reportéry Deutsche Welle odmítlo setkat, kvůli údajné zaneprázdněnosti. Řecká policie také mlčela. Ostatní uprchlíci doufají, že se situace bude řešit. „Útočníci z Morie by měli být zatčeni a kontrolováni,“ říká pracovnice z tábora, do kterého Kurdové přicházejí.