Skotsko nepodpoří dohodu o brexitu. Prý je to slátanina

— Autor: ČTK

Skotští nacionalisté nepodpoří dohodu o odchodu Británie z Evropské unie, kterou by v nejbližších týdnech chtěla uzavřít premiérka Theresa Mayová. V rozhovoru s BBC to řekla jejich vůdkyně Nicola Sturgeonová, podle níž by skotští poslanci naopak "nepochybně" podpořili vypsání nového brexitového referenda.