V Bulharsku brutálně zavraždili novinářku, předtím byla znásilněna. Psala o korupci

Podle posledních informací poskytnutých prokuraturou a policií dnes odpoledne na tiskové konferenci v Ruse třicetiletá žena zemřela v důsledku úderů do hlavy a dušení. Zatím však oficiálně nebylo potvrzeno, zda byla předtím skutečně znásilněna, jak uvedla některá média.

#PressFreedom: In #Bulgaria, regional TV TVN director/presenter Victoria Marinova was assassinated in Ruse last night. Her last broadcast: an interview w/ RISE Romania reporter @Biro_A and @BivolBg's Dimitar Stoyanov on #GPGate. We await more information. https://t.co/gzIcF0CA6b