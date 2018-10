Salvini chce uprchlíkům uzavřít i letiště: Migranty nám tady nikdo vyhazovat nebude

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Berlín a Řím pracují na dohodě, podle níž by Německo posílalo zpět do Itálie migranty, kteří tam již požádali o azyl. Dohoda však ještě nebyla podepsána. Italský list La Repubblica v sobotu napsal, že německý úřad pro uprchlíky údajně rozeslal desítky dopisů migrantům ohledně jejich plánovaného převozu zpět do Itálie prostřednictvím charterového letu.

"Pokud někdo v Berlíně nebo v Bruselu přemýšlí o tom, že do Itálie prostřednictvím nepovolených charterových letů vyhodí desítky imigrantů, pak by měl vědět, že k dispozici není a nebude žádné letiště," řekl Salvini.

"Letiště uzavřeme stejně, jako jsme zavřeli přístavy," dodal. Nynější italská vláda protiimigrační strany Liga a protestního Hnutí pěti hvězd krátce po získání důvěry zcela zavřela přístavy lodím nevládních organizací.

Zástupci německého ministerstva vnitra ani úřadu pro uprchlíky se k informacím italského deníku zatím nevyjádřili.

Šéf německého resortu vnitra Horst Seehofer minulý měsíc oznámil, že se podařilo uzavřít dohodu s Itálií a že očekává, že bude brzy podepsána. Nicméně Salvini to o den později popřel a požadoval od Německa více ústupků kromě jiného ve věci dublinského systému, podle něhož by se o migranta měl postarat ten unijní stát, jehož území bylo první, na které tato osoba vstoupila. Italská vláda chce, aby bylo zavedeno rozmisťování žadatelů o azyl po celé EU a aby byla změněna pravidla unijní operace Sophia. Podle těch stávajících mají být migranti zachránění ve Středozemním moři převezeni do Itálie.