Britský soud smetl ze stolu žalobu na Google

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Přichází ochlazení a s ním i topná sezóna. Jak se na ni co nejlépe připravit?

Hromadnou žalobu podala organizace Google You Owe Us (Google, dlužíš nám) založená ochráncem práv spotřebitelů Richardem Lloydem. Týkala se způsobu, jakým Google využívá cookies, čili datové soubory uložené v počítači uživatele. Podle žalující strany Google od června 2011 do února 2012 umístil na zařízení uživatelů s prohlížečem Safari cookies pro sledování reklam, které jsou ve výchozím nastavení blokovány. Problém se mimo jiných zařízení dotýkal i telefonů iPhone a podle odhadu organizace byla neoprávněně sbírána data 4,4 milionu jejich majitelů. Každému z nich měl Google vyplatit odškodné v řádu stovek liber.

Soudce Mark Warby dnes konstatoval, že postup firmy byl "bezpochyby špatný" a že porušila pravidla. Nedospěl ale k závěru, že by někdo z žalujících utrpěl v důsledku jednání Googlu jakoukoli újmu, za níž by mu náležela náhrada. V odůvodnění dále napsal, že hlavní zisk by z vyplaceného odškodného měli členové žalující organizace a právníci.

Lloyd oznámil, že bude hledat možnosti, jak se proti rozhodnutí soudu odvolat. "Dnešní rozhodnutí je velkým zklamáním a v podstatě nedává milionům lidí žádný praktický způsob, jak se domoci náhrady za zneužití svých osobních údajů," uvedl podle agentury Reuters Lloyd.