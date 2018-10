Děsivé detaily z kauzy Kuciak: Když vrazi zjistili, koho zabili, chtěli víc peněz

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Server uvádí, že Tomáš Szabó a Miroslav Marček, tedy údajný střelec a řidič z kauzy vraždy Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, měli po medializaci případu žádat více peněz než jim bylo původně slíbeno. Nakonec je i dostali, o kolik přesně šlo prý ale není známo.

Původně měla být vražda objednána za 70 tisíc eur - 50 tisíc hotově a dalších 20 tisíc mělo jít na odpuštění dluhu.

Alena Zsuzsová podle serveru ve výpovědi zmiňuje i kmotra své dcery a také to, kdo ji pravidelně financuje. Dokument obsahuje informace o přípravě vraždy a o jejím průběhu. Objednavatelka už při prvním setkání s podnikatelem Zoltánem Andruškou z Komárna měla připravené video, kde a kdy se Kuciak pohyboval, jeho fotky, i adresu. On to vše pak předal vrahovi.

Server, který má k dispozici usnesení o vzetí čtveřice obviněných do vazby, také píše, že vykonavatelé si byli pak nejméně sedmkrát si byli obhlédnout místo činu v obci Veľká Mača. Poprvé se byli podívat na dům 5. února a poslední obhlídku provedli dva dny před vraždou.

Novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírová zavraždili ve středu 21. února. Pachatelé při činu měli k dispozici zvláštní mobilní telefony, které jim koupili za 80 eur. Vrah po střelbě vyšel z domu a pěšky prošel kolem několika domů přes ulici směrem k fotbalovému hřišti, kde ho měl vyzvednout Marček. Po vraždě se společně přesunuli do Komárna za Zoltánem Andruško.

„Na osobním setkání u obviněného mu obvinění oznámili, že provedli vraždu Jana Kuciaka a ještě jedné ženy, která byla s ním v domě," cituje ze soudního dokumentu server.

Andruško informoval Zsuzsuvou o novinkách až o den později, když za ní přijel do jejího domu. Atmosféra mezi nimi prý byla bouřlivá, protože Zsuzsové se nelíbilo, že byla zavražděna také Kuciakova snoubenka Martina.

Vyplacené peníze dostali pachatelé v bankovkách v hodnotě 500 eur, které byly zabalené v ubrousku.

Když vrah a řidič zjistili, kdo byl Jan Kuciak, požadovali od Andruška více peněz. Nyní jim hrozí tresty od 25 let až doživotí. „Za těchto okolností lze právem předpokládat, že se obvinění v případě ponechání na svobodě mohou vyhýbat trestnímu stíhání tím, že uniknou, aby se tak vyhnuli trestu, který jim hrozí," dodává se v soudním dokumentu.

V dokumentu se také připomíná, že Szabo absolvoval „paravojenský výcvik v mezinárodní agentuře", je „jazykově vybavený" a dokázal by žít v zahraničí.