Ostrý spor Říma a EU? Kvůli schodku jsou ohroženy dluhopisy Itálie

U ratingových agentur Moody's a S&P Global má nyní Itálie známku jen dva stupně nad kategorií junk. Všeobecně se očekává, že koncem října obě agentury zhorší své hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie kvůli plánovaným obrovským výdajům nové vlády, kvůli kterým se také země dostala do střetu s orgány EU.

Pokud by rating Itálie klesl pod investiční stupeň, bylo by to poprvé. Itálii by to také mohlo stát stovky miliard eur. Pokud je rating ve spekulativním pásmu, nemohou do dluhopisů daného subjektu investovat někteří velcí institucionální investoři, například penzijní fondy. Pro zemi by to také znamenalo výrazný růst nákladů na půjčky.

Někteří analytici se podle agentury Reuters domnívají, že takzvaný spread, tedy rozdíl mezi výnosy desetiletých státních dluhopisů italské a německé vlády, a credit default swap (CDS), tedy cena pojištění, kterou platí investoři pro případ nesplacení státních dluhopisů, již oceňují zemi jako dlužníka z kategorie junk. Spread se dnes dostal na pětileté maximum 312 bazických bodů.

Hlavní ratingové agentury tvrdí, že rozhodnutí o ratingu jsou výsledkem výhradně analýzy úvěrů a nikoli širšího politického pozadí. Investoři jsou však opatrní a domnívají se, že současné srovnání ceny dluhu může být zavádějící, protože nebere v úvahu politickou citlivost. Italský dluhopisový trh je rozsáhlý a systémově důležitý pro projekt eurozóny.

"Snížení do kategorie junk by mohlo vyvolat rozsáhlou krizi (v eurozóně)," uvedl manažer největšího investora do dluhopisů PIMCO Nicola Mai. To je také důvod, proč se domnívá, že tak ratingové agentury neučiní, protože nebudou chtít v Evropě vyvolat krizi. Podobný názor má i Iain Stealey ze společnosti JP Morgan Asset Management, který upozorňuje, že italské dluhopisy tvoří asi pětinu všech státních dluhopisů v eurozóně, a snížení do kategorie junk tak považuje za vysoce nepravděpodobné.

Pozadí událostí zatím naznačuje, že Řím má nastavenou laťku výše než jiní dlužníci. Obavy z dalšího vývoje ratingu však pravděpodobně budou přetrvávat. "Obavy z ratingu v kategorii junk nezmizí, dokud bude v partnerství současná koalice," dodal manažer fondu AllianceBernstein John Taylor.