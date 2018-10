Blíží se demise celé francouzské vlády? Macron prozradil, co se chystá

Úřad prezidenta Emmanuela Macrona neupřesnil, kdy by měly být personální změny oznámeny. Ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová nicméně v neděli řekla, že by se tak mělo stát do středy, kdy tradičně v deset hodin dopoledne zasedá vláda a prezident. Macron navíc ve středu odjíždí na návštěvu Arménie.

Také francouzská média s odvoláním na vládní zdroje píšou, že reorganizace bude ohlášena ve středu dopoledne. Zpoždění podle nich způsobily potíže s hledáním Collombova nástupce. Philippe se také podle tisku snažil přimět Macrona k větší obměně ministrů, včetně ministryně kultury a ministra zemědělství. Hledání nových šéfů resortů si rovněž vyžádalo čas, uvádí tisk.

Collomb ve vládě skončil kvůli plánu kandidovat na starostu města Lyon. Jeho odchodem přišel kabinet od konce srpna už o třetího člena po demisích populárních ministrů životního prostředí a sportu.