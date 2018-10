Bavorsko zabředne do politické šlamastyky? Koaliční vládu nemělo desítky let, teď bude nutná

Bavorské politice od druhé světové války prakticky nepřetržitě dominuje Křesťanskosociální unie (CSU), pro kterou nebýval výjimkou zisk přes 50 procent hlasů. V letech 1974 a 2003 dostala dokonce více než 60 procent. Tyto volební výsledky vedly k tomu, že od roku 1962 stavěla téměř vždy jen jednobarevné vlády. Výjimkou bylo volební období 2008 až 2013, kdy CSU vládla v koalici se svobodnými demokraty (FDP).

Letos ale volební průzkumy CSU přisuzují "jen" kolem 33 až 35 procent, a hledání koaličního partnera se tak jen těžko vyhne. "Neumím si představit, že CSU bude po volbách vládnout sama," říká Nikolaus Neumaier, šéf bavorské redakce v rozhlasové a televizní stanici BR. "Absolutní většina mandátů pro CSU je v nedohlednu," má jasno také politoložka Ursula Münchová. Pro většinu Bavorů to ale nepředstavuje problém, koaliční vládu si nyní přeje 71 procent z nich, jednobarevný kabinet jen 23 procent.

Pokud Křesťanskosociální unie do voleb alespoň o něco posílí, což podle odborníků není vyloučené, mohla by jí k většině v zemském sněmu stačit koalice s jednou další stranou. Protože CSU jasně vylučuje možnost vládnout třináctimilionovému Bavorsku s protestní Alternativou pro Německo (AfD), připadají v úvahu především dvě varianty - koalice se Zelenými nebo Svobodnými voliči (FW).

Nezvyklá koalice se Zelenými, kterým průzkumy přisuzují rekordní až 18procentní podporu, by sice bavorské politice mohla přinést výrazné osvěžení, politicky by se ale nerodila jednoduše. Jak by vypadala spolupráce stran v oblasti azylové nebo ekologické politiky, na níž mají diametrálně odlišné názory, si zatím dovede představit málokdo. Oficiálně ale ani jedna ze stran spolupráci, která by se za určitého volebního výsledku mohla stát nejpravděpodobnější variantou, nevyloučila.

"S námi se dá vždy mluvit o ekologické a spravedlivé politice, ale ne o protievropské a autoritářské," vyjadřuje postoj Zelených k možným koaličním vyjednáváním vedoucí představitelka jejich bavorské kandidátky Katharina Schulzeová. "S AfD a Levicí určitě do vlády nepůjdeme, jinak teď nevedeme žádné koaliční debaty na veřejnosti," poznamenává zase bavorský ministr vnitra za CSU Joachim Herrmann.

Pravděpodobnější než spolupráce se Zelenými se jeví koalice CSU se Svobodnými voliči, kteří v průzkumech mají podporu kolem 11 procent. "Teď bych si skoro vsadila, že koaliční partner budou Svobodní voliči," odhaduje politoložka Münchová. "Když bude volební výsledek stačit na koalici se Svobodnými voliči, tak to CSU upřednostní, protože s nimi má nejvíce společného. Jde o dvě de facto bavorské strany, které se mohou soustředit jen na dění v této spolkové zemi," vidí to podobně novinář Neumaier.

Zásadním problémem této varianty ale může být, že CSU a FW dohromady nemusí mít parlamentní většinu. Do trojkoalice by pak připadali v úvahu především svobodní demokraté, u nichž ale vzhledem k podpoře kolem pěti procent není jisté, že se dostanou do parlamentu. V takovém případě by se stala výrazně pravděpodobnější koalice CSU a Zelených.

Situaci navíc ve spolkové zemi sousedící s Českem komplikuje fakt, že zdejší ústava stanoví velmi omezené období na vytvoření nové vlády po volbách. Pokud by to politické strany do čtyř až pěti týdnů od hlasování nestihly, musely by se uskutečnit nové volby.