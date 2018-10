Kauza únosu Vietnamce skončí u ledu? Německo nevyšetřuje žádného Slováka

Kabinet také konstatoval, že nemá poznatky o tom, "jestli a do jaké míry členové slovenské vlády mohli vědět o plánovaném nebo už uskutečňovaném únosu". Tato slova se zřejmě týkají především spekulací o tom, kolik o případu mohl vědět tehdejší slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák.

Ten opakovaně odmítl, že by se on osobně nebo slovenské státní orgány loni v létě vědomě podíleli na únosu Trinha z Německa přes Slovensko do Vietnamu. Zároveň ale v případu slovenská prokuratura zahájila trestní stíhání - především kvůli tomu, že dvojice slovenských policistů vypověděla, že viděla, jak Vietnamce vlekli do slovenského vládního letadla, který Bratislava Hanoji poskytla.

Vysvětlení celého případu po Bratislavě opakovaně požaduje Berlín. Naposledy v tomto ohledu podle listu taz na svou slovenskou kolegyni Denisu Sakovou tlačil německý ministr vnitra Horst Seehofer, když s ní 24. září mluvil. Už v květnu slovenský premiér Peter Pellegrini slíbil kancléřce Angele Merkelové, že Berlín dostane všechny slovenské informace týkající se únosu.

Trinh byl unesen loni 23. července v centru Berlína společně s jednou ženou, která ho doprovázela. Později se objevil ve Vietnamu, kde byl letos odsouzen za zpronevěru. Hanoj tvrdí, že se podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, do země vrátil dobrovolně. Podle Berlína šlo o únos a o bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva.

Před soudem zatím v Německu stanul pouze Long N. H., který si loni v Praze půjčil dvě auta, která byla využita ke sledování Trinha a jeho únosu. Berlínský soud ho za napomáhání únosu v červenci poslal na tři roky a deset měsíců do vězení. Právě přes Prahu podle všeho únosci loni cestovali do Bratislavy, než se odtamtud vydali do Moskvy a posléze Vietnamu.