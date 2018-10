Jak přesně byla provedena vražda Kuciaka? Dlouhé plánování a za čtyři minuty bylo po všem

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

V den, kdy se rozhodli spáchat brutální vraždu, se měli údajný vykonavatel Tomáš Szabó a jeho komplic Miroslav Marček setkat krátce před pátou. Vypnuli si své telefony, které měli speciálně koupené kvůli vraždě. Vrah čekal na své oběti zhruba od půl sedmé a v 20:21 vtrhl bez použití násilí do domu, píše server Nový čas.

„V kuchyni vstřelil jednu ránu do hlavy poškozené," píše se v soudním spise soudu. Kuciak byl poté zastřelen dvěma ranami do srdce. O pár minut se vrah a jeho řidič setkali u fotbalového hřiště a odešli k zprostředkovateli Zoltánu Andruskovi oznámit, že provedli to, na čem se dohodli. Druhý den popsal průběh akce Zsuszové.

„Vzhledem k zavraždění ženy byla (Zsuzsová) naštvaná a vystoupila z auta," píše se v dokumentu. Na tomto setkání měla Zsuzsová zprostředkovateli vyplatit v 500-eurobankovkách 50 000 eur, přičemž 10 000 si nechal Andrusko a 40 000 rozdělil mezi Szabóa a Marčeka.

Po medializaci případu a zájmu, který vražda vyvolala, byli pachatelé zaskočeni a zřejmě se zalekli. Podle spisu měli od objednavatelky prostřednictvím Andruska žádat více peněz. „Obviněná mu odevzdala nespecifikovanou částku zabalenou v bílé ubrousku," uvádí se v soudním dokumentu s tím, že peníze měl Andrusko odevzdat vrahovi.

Tato obvinění označila Zsuzsová za absurdní. „Žádné peníze mu nedávala, kromě těch, které mu půjčila, nic nespáchala a nemá proč utíkat," uvádí se ve spise ve výpovědi obviněné.

Média citují také komentář soudce. „Na margo této vraždy mohu říci, že už dlouho, minimálně 10 let dozadu, jsem takto kvalitně zpracovanou vraždu z hlediska procesního zajišťování všech důkazů neviděl," uvedl předseda senátu Štefan Harabin.

Časová osa případu:

2017: K objednání vraždy mělo dojít v autě před domem Aleny Zsuszové koncem roku 2017, resp. na začátku roku 2018

5. 2. 2018: Pachatelé si byli poprvé prohlédnout dům, kde bydlel Kuciak se snoubenkou, spolu byli na místě sedmkrát činu 7 krát, naposledy 2 dny před vraždou

21. 2. 2018, 20.21: Bez použití násilí měl vejít Szabó do rodinného domu, kde vstřelil Martinu Kušnírovou do hlavy a Jana Kuciaka do srdce.

21. 2. 2018, 20.25: Vrah po střelbě vyšel z domu a pěšky prošel kolem několika domů přes ulici směrem k fotbalovému hřišti, kde ho měl vyzvednout Marček v Citroënu

21. 2. 2018, 22.00: Marček se Szabó měli dojet k Andruskovi a oznámit mu, že je vše hotovo

22. 2. 2018: Zprostředkovatel Andrusko navštívil Zsuzsovou, od níž inkasoval 50 tisíc eur, 10 tisíc si nechal a 40 tisíc odnesl vrahovi.

26. 2. 2018: Po medializaci případu si měli Szabó s Marček vyžádat nezjištěnou další částku, kterou od objednavatelky skutečně dostali

27. 9. 2018: Slovenská elitní policie ráno zatkla na jihu země osoby podezřelé z únorové vraždy a provedla domovní prohlídky

30. 9. 2018: Soud poslal do vazby všechny čtyři obviněné

3. 10. 2018: Denník N s odkazem na Andruska uvedl, že vraždu Kuciaka si objednal podnikatel Marian Kočner

4. 10. 1018: Média informovala, že vrazi Kuciaka údajně plánovali i likvidaci nepohodlného prokurátora Petra Šufliarského