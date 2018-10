Zpěvák Bono jednal v Bruselu: Lidé jsou nervózní z migrace. Navrhl řešení

"Amerika si vybírá dovolenou od velkých myšlenek, a tak bychom si měli sednout ke stolu s našimi africkými partnery jako sobě rovnými a převzít svět do svých rukou," řekl novinářům v Evropském parlamentu zpěvák skupiny U2 v narážce na kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který omezuje zahraniční rozvojovou pomoc své země.

zdroj: YouTube

Lídři evropských zemí se na zářijovém neformálním summitu v Salcburku shodli na poskytnutí finanční podpory africkým státům výměnou za jejich snahu snížit počet migrantů mířících do Evropy. Někteří politici včetně Tajaniho hovoří o vzniku evropského Marshallova plánu pro Afriku.

Podle Bona by však spolupráce měla jít do větší hloubky a EU by neměla hovořit o tom, co udělat "pro Afriku", ale jak spolupracovat "s Afrikou". "Mělo by to být nové partnerství, po němž volají Afričané," prohlásil hudebník, který je mluvčím mezinárodní kampaně ONE bojující proti chudobě a šíření nemocí zvláště na africkém kontinentu.

Spolupráce s africkými zeměmi by podle něho neměla Evropě přinést jen snížení počtu migrantů, ale vést i k dalšímu zlepšení podmínek v Africe.

"Lidé jsou nervózní z neřízené migrace z jihu, čemuž rozumím...Ale Evropa je myšlenkou, která by se měla změnit v pocit, a já jako umělec tomu hodlám posloužit," apeloval Bono na to, aby evropští politici více hleděli na ideje humanismu než na migraci jako téma pro své voliče.