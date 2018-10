Tvrdý brexit nebude? Barnier věří v dohodu příští týden

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Barnier věří v dohodu o brexitu, mohla by být příští týden

"Dohody lze dosáhnout do 17. října, do příští středy, pokud nynější vyjednávání dovedeme do zdárného konce," řekl Barnier. Unijní činitelé se příští středu sejdou v Bruselu na pracovní večeři, při které chtějí o dohodě jednat. Ve čtvrtek 18. října bude bruselské setkání pokračovat jako řádný unijní summit.

Barnier odhadl, že brexitová dohoda je z 80 až 85 procent hotová. Dodal, že stále ještě zbývá vyřešit palčivou otázku volné hranice mezi unijní Irskou republikou a Severním Irskem, které jako součást Spojeného království Evropskou unii v příštím roce na konci března opustí.

EU podle Barniera dělá vše, aby kontroly zboží překračující severoirskou hranici byly co nejméně komplikované. Dít by se tak mohlo na trajektech, v přístavech či přímo v továrnách.

"Jedinými viditelnými systematickými kontrolami mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království by bylo skenování čárových kódů na kamionech a kontejnerech, což by se mohlo dělat na trajektech," řekl Barnier. Dodal, že veterinární a potravinové kontroly se ale i tak budou muset odbývat přímo na hranicích.

Britská vláda, ale také severoirští politici trvají na tom, že nebudou souhlasit s takovou brexitovou dohodou, podle které by Severní Irsko zůstalo v unijní hospodářské oblasti, zatímco zbytek Spojeného království by z ní vystoupil. Kabinet Theresy Mayové bude o brexitu jednat příští týden úterý, tedy před odletem premiérky do Bruselu.