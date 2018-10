Žáci mají donášet na učitele. Protiuprchlická AfD spustila web, je z toho pozdvižení

— Autor: ČTK

Pobouření vyvolal v Německu plán Alternativy pro Německo (AfD) vytvářet internetové stránky, na nichž by mohli žáci ohlašovat učitele, kteří vyjadřují své politické názory. Podle AfD tím totiž porušují zákony, podle kterých by neměli prosazovat ve výuce vlastní politické preference či světový názor. Protiimigrační strana by prostřednictvím anonymního formuláře také ráda dostávala informace o učitelích, kteří kritizují její politiku, napsala dnes agentura DPA.