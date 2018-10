V Itálii zuří spor o veřejnoprávní média. Novinářka prý urazila Salviniho

"Čemu vděčí Salvini za svůj vzestup? Tomu, že lidé byli rozezlení. Skutečnosti, že ze slíbených věcí se jich příliš neuskutečnilo. Strachu a ignoranci. Ten druh politiky, který se zakládá na rozdělování (společnosti) a budování zdí, ve mně vyvolává strach. Přála bych si takovou politiku, která by vycházela vstříc těm nejslabším a pomohla této zemi se vzchopit jiným způsobem," řekla Parodiová v noci na středu v rozhlasové stanici RAI Radio2.

Parodiová moderuje na sesterské stanici RAI 1 pořad Per la prima volta (Poprvé), kde obyčejní lidé líčí svůj životní příběh a svůj velký sen, kterého chtějí "poprvé" dosáhnout.

"Je-li Cristina Parodiová z politiky tak rozčarovaná, ať vyklidí pole a hlavně ať odejde z RAI," reagovalo v prohlášení sedm poslanců Ligy. "Tato novinářka a manželka starosty města Bergamo Giorgia Goriho z Demokratické strany svými urážkami Mattea Salviniho zneužila veřejnoprávní rozhlasovou a televizní službu. Místo ohledu na různorodé informace přistoupila k politické propagandě, což je nepřijatelné," dodává skupina zákonodárců. Ti také žádají, aby se Parodiová za své výroky zodpovídala dozorčí komisi RAI.

Proti médiím vystoupil minulý týden i druhý z vicepremiérů a šéf populistů Luigi Di Maio. Zaútočil na italský tisk, zejména na deník La Repubblica a týdeník L'Espresso. Šíří podle něj falešné zprávy, nikdo je nečte, a proto se v nich propouští. Jeho tvrzení odsoudily všechny zbylé významné italské listy, například La Stampa ze stejné skupiny, Corriere della Sera či Il Fatto Quotidiano.

Ve středu Di Maio zopakoval, že noviny přijdou o veřejné peníze. List La Repubblica dnes uvedl, že noviny o příjmy z veřejných peněz připravila reforma z roku 2012, která se netýkala pouze novinářských sdružení. Deník připomíná, že k tomuto tématu se Di Maio pravidelně vracel už během předvolebního boje.

Značnou kontroverzi vyvolal v poslední době i nový prezident RAI, novinář Marcello Foa. Prosadila jej vládní koalice, kterou podpořila strana Silvia Berlusconiho Vzhůru, Itálie (FI). Opoziční strany však pro něj odmítaly v parlamentu hlasovat a poukazovaly například na jeho výrazně euroskeptické názory, náklonnost ke konspiračním teoriím či proruské postoje.

"Marcello Foa šířil tvrzení, že Hillary Clintonová se zúčastnila satanistické večeře. Na svém blogu zveřejnil zprávu, že Spojené státy se chystají na plnou mobilizaci, která se nikdy nekonala. Fanoušek ruského lídra Vladimira Putina a host stanice Russia Today pochybuje o důkazech, že moskevští rozvědčíci otrávili bývalého sovětského špiona, protože je to ́až příliš nasnadě́. Teď je pan Foa nejvlivnější mediální figurou italské vlády," konstatoval ve svém článku deník The New York Times.