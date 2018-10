Konec střídání času nakonec nebude? Objevil se zásadní problém

Schillerová chtěla Čechy nalákat na Účtenkovku, Češi jí to pořádně spočítali. A to doslova

Evropská komise plánovala zrušení střídání času ještě před nastávajícími volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční 5. května příštího roku. Zástupci některých členských států s návrhem Komise nesouhlasí. Stěžují si, že Komise představila jen hrubý návrh změn, který postrádá detailní rozbor. Schválení takovéto změny je dle nich nemožné stihnout do dubna, píše Politico.

Jeden ze zástupců řekl: „Komise nám předložila nekompletní návrh legislativy a řekla: My už jsem práci udělali, teď je to na vás,“ stěžuje si. Jednotlivé země musí do 31. března 2019 oznámit Bruselu, jaké je jejich stanovisko. Státy si mají vybrat, jestli preferují letní nebo zimní čas.

To znamená, že jednání musí probíhat rychle. Komisařka pro dopravu Violeta Bulc již v září oznámila, že Portugalsko, Kypr, Polsko by chtěly letní čas. Zatímco Finsko, Dánsko a Nizozemsko preferují zimní. Žádné oficiální stanovisko však nebylo prozatím dojednáno. Jedinou zemí EU, která by chtěla zůstat u střídání času je Řecko.

Země chtějí více času, aby mohly být případné změny ve všech státech detailně prodiskutovány. To může trvat týdny až měsíce. Navíc se chtějí země koordinovat se svými sousedy, aby ve změně času nebyly zmatky.

Komise vysvětluje svůj postoj a naléhání na rychlost v legislativním procesu okolo změny ve střídání času tím, že v průzkumu na toto téma, se 84% z 4,6 milionu respondentů vyjádřilo pro zrušení střídání.

Zástupci některých členských států však namítají, že respondenti v průzkumu nebyli vybírání rovnoměrně. Průzkumu se účastnilo okolo 3 milionu Němců, zatímco třeba Italů jen 20 tisíc.

Členské státy by také chtěly více informací o tom, jaký dopad bude mít konec střídání času na různé oblasti včetně dopravy nebo finančnictví.