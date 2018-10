Kam s ostatky diktátora Franka? Musí se vyřešit nečekaná komplikace

Krach manželství Harryho a Meghan? Věštkyně princezny Diany to vidí bledě

Španělská vláda má obavy, aby se z katedrály v centru Madridu nestalo poutní místo. Deník El País dnes s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že i madridské arcibiskupství se bojí manifestací v okolí katedrály, ale také toho, aby pohřbení Franka v madridské katedrále neodradilo část lidí od jejích návštěv. Oficiální vyjádření ale pronesl začátkem října madridský arcibiskup Carlos Osoro, podle něhož s pohřbením Franka v katedrále církev nemá žádný problém.

Vláda nemá legální prostředky, jak pohřbení Franka v katedrále Panny Marie Almudenské v centru Madridu zabránit. Rodina tam má zaplacenou hrobku, v níž byla například loni pohřbena Frankova dcera Carmen. Vláda se proto podle deníku El País snaží přesvědčit církev, aby rodinu přemluvila ke změně výběru místa pro pohřbení Frankových ostatků. Například by to mohla být další hrobka, která rodině patří, a to na hřbitově ve čtvrti El Pardo na okraji Madridu. Tam je pohřbena Frankova manželka.

"Frankovi rozehráli mistrovskou hru a vláda byla trochu naivní. Situace je pekelná," popsal stav věcí Carlos García, který byl tajemníkem někdejší socialistické vlády Josého Zapatera. "Já bych preferoval, aby Franco zůstal v Údolí padlých, než aby byl v almudenské katedrále vedle královského paláce," dodal García.

Deník El País dnes napsal, že vicepremiérka Carmen Calvová se chystá koncem října do Vatikánu, kde má jednat s vatikánským státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem. Podle španělského deníku mají být jedním z témat jejich rozhovoru i Frankovy ostatky.

Katedrála Panny Marie Almudenské leží v samém centru Madridu, je hojně navštěvována turisty a pořádají se v ní i státní pohřby. V březnu 2004 se tam konala například mše za téměř dvě stovky obětí teroristických útoků z 11. března a v květnu téhož roku se tam oženil nynější španělský král Felipe VI.

Francisco Franco, který stál v čele Španělska od roku 1938 do své smrti v roce 1975, je v Údolí padlých pohřben spolu s 34.000 oběťmi z obou táborů španělské občanské války. Válku v roce 1936 rozpoutal právě Franco pučem proti tehdejší vládě, boje si za tři roky vyžádaly půl milionu obětí. Mnozí proto považují za nedůstojné, aby byl Franco pohřben vedle svých obětí. Diktátor má ale v zemi stále mnoho příznivců, kteří ho obdivují mimo jiné jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil zemi bojů ve druhé světové válce.