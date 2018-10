Mimořádný skandál londýnské policie? Kvůli "citlivosti" nevyšetřuje kampaň za brexit

Záhada klinické smrti: Pacienti popisují, co viděli a cítili

Volební komise už v květnu udělila pokutu ve výši 70.000 liber (přes dva miliony korun) skupině Leave.EU za vícenásobné porušení volebních zákonů a na šéfku Liz Bilneyovou podala trestní oznámení. V červenci potom zveřejnila zjištění týkající se kampaně Vote Leave, jejímiž tvářemi byli pozdější členové vlády Boris Johnson a Michael Gove.

Volební komise shledala, že skupina stejně jako Leave.EU překročila limit nákladů na kampaň a o svém účetnictví podala nepřesné informace. Vote Leave dostala pokutu 61.000 liber a volební komise předala policii soubor "jasných a solidních" důkazů.

Podle Open Democracy ale policie ve věci nijak nepokročila a ani formálně případy nezahájila. "Londýnská policie uvedla, že stále nezačalo jakékoli formální vyšetřování a několik měsíců zůstalo v podstatě jen u 'posuzování důkazů'," napsal web. Po následných otázkách prý mluvčí Scotland Yardu přiznal, že "zde jsou problémy a politická citlivost, kterou bylo třeba vzít v potaz".

Londýnská policie večer reagovala prohlášením, podle něhož byla kvůli aktivitám kampaní za odchod z EU podána dvě trestní oznámení. "V souvislosti s oběma oznámeními jsme následně 7. září obdrželi přes 900 dokumentů od volební komise, které nyní zkoumáme, abychom mohli rozhodnout, zda je kriminální vyšetřování nutné," citovala policii agentura Reuters.

"Je zklamání, že tato vyšetřování, jak se zdá, nijak nepokročila ani měsíce poté, co měla začít," řekl místopředseda opoziční Labouristické strany Tom Watson. Je podle něj v národním zájmu, aby policie prověřila možné porušení zákona v "jednom z nejdůležitějších momentů britských dějin".

"Tohle je mimořádný skandál. Londýnská policie potvrdila, že několik měsíců seděla na důkazech. Co se to proboha děje? (Premiérka) Theresa Mayová musí okamžitě začít zodpovídat dotazy," napsala na twitter reportérka deníku The Guardian Carole Cadwalladrová, která se zákulisí kampaně za brexit dlouhodobě věnuje.

K řádnému vyšetření možných zločinů v rámci předloňského referenda už v srpnu ve společném dopise vyzvalo přes 50 britských zákonodárců různé politické příslušnosti.