Návštěvu Trumpa v Británii provázely policejní manévry, akce vyšla pěkně draho

Britská rada policejních šéfů v prohlášení uvedla, že strážci zákona odpracovali v souvislosti s Trumpovou návštěvou přes 26.000 směn, přičemž nasazeni byli členové takřka všech složek britské policie.

"Většina sborů musela příslušníkům zrušit dny odpočinku a prodloužit jim směny. Navzdory výzvám se díky tvrdé práci všech zúčastněných podařilo zajistit, že veřejnost byla po celou dobu v bezpečí," uvádí komuniké.

Americký prezident byl v Británii od 12. do 15. července. Povečeřel v rodném domě válečného premiéra Winstona Churchilla nedaleko Oxfordu, setkal se s předsedkyní vlády Theresou Mayovou na venkovském sídle Chequers a na zámku ve Windsoru jej přijala královna Alžběta II.

Poté se přesunul do Skotska, aby si zahrál golf na svém hřišti v Turnberry. Jak v Anglii, tak ve Skotsku se během návštěvy konala shromáždění na protest proti Trumpově politice. Policie zadržela ekologického aktivistu hnutí Greenpeace, který na padáku s vrtulovým motorem proletěl těsně nad hotelem u golfového hřiště v Turnberry s transparentem "Trump: Well below par" (Trump: Daleko pod parem).