Schengen v troskách? Státy zavírají hranice před uprchlíky, Brusel už toho má dost

"Občané Evropy musejí mít i nadále pocit, že mohou cestovat svobodně," vyzval Avramopulos v Lucemburku. "Nedokážu si Evropu se zavřenými hranicemi představit," dodal.

Členem schengenského prostoru je celkem 26 zemí. Uvnitř prostoru volného pohybu se za normálních okolností hraniční kontroly neprovádějí. V reakci na příchod statisíců migrantů do Evropy, ale i v reakci na teroristické útoky z roku 2015 zavedly kontroly alespoň na některých úsecích své hranice Německo, Francie, Rakousko, Švédsko, Dánsko a Norsko.

Francie a Rakousko v uplynulých dnech informovaly Evropskou komisi o prodloužení kontrol, které měly skončit 11. listopadu, přinejmenším do května příštího roku. Dnes se k nim přidalo také Dánsko a Německo.

"Předpoklady pro zrušení kontrol na vnitřních hranicích nejsou v tomto okamžiku splněny," uvedl v prohlášení německý ministr vnitra Horst Seehofer. Německo kontroly uplatňuje na hranici s Rakouskem od podzimu 2015. Dánsko, které kontroluje svou hranici s Německem od počátku roku 2016, uvedlo jako důvod pro prodloužení kontrol nebezpečí plynoucí z mezinárodního terorismu.

Některé argumenty, kterými země zdůvodňují potřebu zachování kontrol, jsou podle Avramopulose pochopitelné. Zároveň však zdůraznil, že Evropská unie pro bezpečnost svých občanů v uplynulých letech mnoho udělala. Na stranu Evropské komise se postavil například i lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn, podle kterého je třeba, aby se EU "velmi rychle vrátila k normalitě".

Počet migrantů přicházejících přes Středozemní moře do Evropy je letos o 40 procent nižší než loni. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se od počátku roku do desátého října ze severní Afriky do Evropy dostalo 88.000 migrantů, ve stejném období loňského roku to bylo 144.000. Většina migrantů zamířila letos do Španělska.

V schengenském prostoru jsou téměř všechny členské státy EU kromě Británie, Irska, Rumunska, Bulharska a Kypru. Navíc se k němu připojily i nečlenské země Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.