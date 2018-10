Do médií unikly nové informace o brexit. Vládu Mayové zachvátila panika

Údajný cestovatel v čase prošel testem na detektoru lži: Byl jsem v roce 8 973 a bylo to neuvěřitelné

Podle mluvčí by premiérka Mayová nikdy nesouhlasila, aby Británie v celní unii zůstala nastálo. Jakákoli forma členství podle ní bude "časově omezená". "Naší pozicí je, že budoucí hospodářský vztah musí být dojednán do konce roku 2021 nejpozději," dodala mluvčí.

Mluvčí reagovala na zprávy médií, podle kterých je Mayová ochotná přistoupit na kompromis, pokud se jí nepodaří najít s Bruselem jiné řešení ožehavé otázky režimu na irské hranici po brexitu. Mayová údajně na možnost uzavření kompromisu připravila na čtvrtečním zasedání členy svého kabinetu. Svou nelibost podle BBC vyjádřili mimo jiné ministr zahraničí Jeremy Hunt, ministr životního prostředí Michael Gove, ministr mezinárodního obchodu Liam Fox či ministr pro brexit Dominic Raab.

Pokud by Británie v celní unii po brexitu měla zůstat bez jasně stanoveného data odchodu, s největší pravděpodobností by podle médií rezignovali Raab a Fox.

Server The Independent uvedl, že by se své funkce vzdala také Andrea Leadsomová, která za kabinet domlouvá vládní záležitosti v Dolní sněmovně. Raab přitom funkci ministra pro brexit přijal teprve v červenci poté, co kvůli nesouhlasu s brexitovou politikou premiérky Mayové odstoupil jeho předchůdce David Davis.

Raab ještě v úterý časově neomezené setrvání Británie v Evropské celní unii po brexitu v parlamentu vyloučil. Souhlas s tímto kompromisem je nicméně považován za předpoklad pro rychlé uzavření dohody s EU, které komplikuje otázka budoucího režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Odpor ke kompromisům, které vycházejí vstříc EU, se v posledních dnech stále hlasitěji ozývá i z britského parlamentu. Hovoří se až o čtyřech desítkách konzervativních poslanců, kteří by mohli hlasovat proti dohodě, kterou by Mayová uzavřela s EU, pokud by ji považovali za nevyváženou.

Premiérka musí dbát při jednáních s Bruselem také na názor severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje její menšinovou vládu. DUP odmítá, aby Severní Irsko zůstalo v případě nutnosti po brexitu na rozdíl od zbytku Spojeného království součástí celní unie. Dnes strana pohrozila, že by mohla v listopadu hlasovat proti zákonu o rozpočtu na příští rok, pokud se jí nebude líbit výsledek jednání s EU o irské hranici.

Příští týden se v Bruselu uskuteční summit šéfů států a vlád EU, který předseda Evropské rady Donald Tusk označil za "okamžik pravdy pro brexitová jednání". Británie by měla EU opustit 29. března příštího roku.