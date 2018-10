Státní svátek ve Španělsku: Madridem pochodovali vojáci, hořely katalánské vlajky

V centru Barcelony se dnes sešlo na manifestaci podle policie 65.000 lidí, podle organizátorů jich bylo 300.000. Lidé v průvodu nesli vlajky Španělska, Katalánska i Evropské unie. Někteří z nich křičeli "Katalánsko patří všem", "Jsme Španělé, jsme Katalánci" nebo "Puigdemont do vězení", s odkazem na katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, jehož regionální vláda loni uspořádala neústavní referendum o nezávislosti regionu. Za to nyní čelí trestnímu stíhání, některým exministrům hrozí až 25 let.

Manifestace začala minutou ticha za španělskou sopranistku Montserrat Caballéovou, barcelonskou rodačku, která zemřela minulý týden. Poté zazněl její slavný duet Barcelona, který natočila se zpěvákem skupiny Queen Freddiem Mercurym a který se v roce 1992 stal hymnou OH v Barceloně.

Demonstrace se zúčastnili lídři katalánské opozice Inés Arrimadasová či Xavier García Albiol. Podle deníku La Vanguardia dorazili i zástupci strany Vox, považované za radikálně pravicovou. "Očekáváme, že příští rok 12. října si budou už pučisté odpykávat dlouholeté tresty vězení," řekl novinářům před začátkem demonstrace šéf strany Vox Javier Ortega.

Ve stejné době, kdy se konala manifestace za jednotu Španělska, museli katalánští policisté v Barceloně oddělit kordonem demonstraci antifašistů, aby se nestřetla s radikálními skupinami.

V Barceloně se konalo i shromáždění ultrapravicových příznivců někdejšího diktátora Franciska Franka, kteří podle serveru eldiario.es volali "ve Španělsku se nevolí, ani nejedná, Španělsko se má bránit". Poté spálili několik katalánských vlajek.

Španělsko dnes slaví státní svátek, jímž si připomíná výročí objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492. Každoročně se v Madridu koná za přítomnosti vysokých politiků a španělského krále vojenská přehlídka. Tu dnes kromě deště narušili někteří přihlížející, kteří pískali na socialistického premiéra Pedra Sáncheze. Ten se stal předsedou vlády letos v červnu i díky katalánským separatistům, kteří mají od loňského prosince opět většinu v regionálním parlamentu. Sánchez jim slíbil dialog, nikoli však o nezávislosti, ale o širší autonomii.

Po vojenské přehlídce se konala v královském paláci tradiční slavnostní recepce, po níž odjel královský pár na Mallorku, kterou tento týden postihly výjimečně ničivé záplavy. Vyžádaly si tam 12 obětí, jeden malý chlapec se stále pohřešuje.