V Bavorsku vypukly ostře sledované volby. Otřesou německou vládou?

Obyvatelé Bavorska dnes rozhodují v zemských volbách. Vyhrát by měla Křesťanskosociální unie (CSU), která ale nejspíš výrazně oslabí, ztratí většinu v parlamentu a bude muset hledat koaličního partnera. Posílí naopak zřejmě Zelení, kteří se mohou stát druhou nejsilnější stranou. Do zemského sněmu by měla poprvé vkročit protestní Alternativa pro Německo (AfD). Očekávaný propad CSU, která desítky let dominuje bavorské politice, může ohrozit postavení předsedy strany a německého ministra vnitra Horsta Seehofera.