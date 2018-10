Mayová pod tlakem. Čas se krátí, labouristé dohodu o brexit nepodpoří

"Nepodpoříme brexit naslepo," řekla Thornberryová, podle níž vláda s ohledem na dohodu o rozluce postaví parlament před "absurdní" volbu. Komentovala tak skutečnost, že britští poslanci budou při hlasování o dohodě nejspíše vybírat mezi dohodou, která bude pro mnohé z nich neuspokojivá, a smluvně neošetřeným "vypadnutím" z EU. Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové už je taktika vlády zřejmá. Půjde o volbu mezi chaosem a pragmaticky vypadající dohodou, napsala novinářka, přičemž použila slova nejmenované vysoce postavené osoby.

Thornberryová zopakovala dřívější prohlášení svých stranických kolegů, že labouristé podpoří dohodu, která obstojí v "šesti zkouškách" stanovených stranou už minulý rok. "Upřímně, pokud se (Mayová) vrátí s něčím, co je prostě blábol, který upečou v Bruselu, a co nebude splňovat naše zkoušky, nebudeme pro to hlasovat... Nejsme hloupí. Nebudeme hlasovat pro něco, co je v zásadě mostem, který nikam nevede," citovala ji agentura Reuters.

Jak ale nedávno napsala BBC, splnit kritéria labouristů je pro Mayovou prakticky nemožné. Podmínky se totiž týkají i podoby budoucích vztahů Británie s EU, které přitom budou před hlasováním parlamentu ukotveny jen v obecném politickém prohlášení. Konkrétní opatření mají být dojednána až během přechodného období po 29. březnu příštího roku.

Už v sobotu večer Mayové dále zkomplikoval situaci otevřený dopis podepsaný 63 stranickými kolegy, kteří zastávají tvrdší pozici vůči EU. Mezi signatáři jsou i bývalí ministři Davis a Priti Patelová. Davis pak v komentáři v deníku The Sunday Times označil současnou vizi premiérky za nepřijatelnou a vyzval členy kabinetu, aby společnými silami vládní politiku změnili.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock v reakci uvedl, že všichni se musí sjednotit za předsedkyní vlády, protože se pokouší pro Británii vyjednat co nejlepší dohodu. V britských médiích už se ale objevují zprávy, že vláda se bude pro "rozvodovou dohodu" snažit získat podporu i v řadách opozičních labouristů, kteří v postoji k brexitu také nejsou jednotní.

"Nehledě na to, co se dnes dočtete nebo jaké výroky slyšíte od lidí na obou stranách, bylo by od vlády bláznovství, kdyby se nesnažila přesvědčit co nejvíce poslanců, když nemůže počítat s těmi vlastními. Rozhovory mezi zástupci různých stran už probíhají a budou pokračovat," napsala Kuenssbergová.