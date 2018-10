Assange opět získal přístup k internetu, odstřihli ho v březnu

— Autor: ČTK

Ekvádor částečně obnovil přístup k internetu zakladateli serveru WikiLeaks Julianu Assangeovi, který se skrývá na ekvádorské ambasádě v Londýně. Oznámili to v neděli podle agentury Reuters Assangeův právník a server WikiLeaks. Assange na velvyslanectví jihoamerické země žije už více než šest let, aby se vyhnul vydání do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku či v Afghánistánu.