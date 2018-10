Pád Merkelové o krok blíž? Zemětřesení v Bavorsku zasáhne i Berlín, píše tisk

"Věčná vládní strana výrazně ztratila. Její s malými přestávkami desetiletí trvající jednobarevná vláda v Bavorsku je zřejmě navždy minulostí," píše server Spiegel Online o CSU, která se ziskem 37,2 procenta hlasů dosáhla nejhoršího výsledku za téměř 70 let. Můžou za to podle něj hlavně Zelení, kteří jsou nyní vnímáni jako věrohodná alternativa, a také to, že program CSU už neodpovídá dnešní době.

Jasné podle zpravodajského webu je, že ve funkci šéfa CSU brzy skončí Horst Seehofer, který se navíc zřejmě neudrží ani jako spolkový ministr vnitra. Další, kdo by měl podle komentátora Spiegel Online opustit řady velké koalice, je sociální demokracie, která v celém Německu stále slábne. "Epicentrum tohoto politického zemětřesení se jménem zemské volby leží v Bavorsku. Může ale vyvolat přívalovou vlnu, která spláchne německou vládu," míní.

"Bezpochyby povede volební výsledek ke sporům a otřesům v Bavorsku a v Berlíně - pravděpodobně ale teprve za dva týdny po volbách v Hesensku," je přesvědčen list Sächsische Zeitung. Načasování ale podle něj jisté není, události mohou dostat takovou vnitřní dynamiku, že k výbuchu dojde i dříve. Zasáhnout by vedle Seehofera mohl také Merkelovou nebo šéfku SPD Andreu Nahlesovou, jejíž strana v Bavorsku dostala jen 9,7 procenta hlasů, což je její nejhorší výsledek od druhé světové války.

Možným dopadům na berlínskou koalici se věnuje také deník Berliner Morgenpost. "Pro velkou koalici, která už špatně začala, to teď bude s oškubanou CSU a poníženými sociálními demokraty ještě těžší," míní.

Tlak podle listu stoupne jednak na Nahlesovou, aby její strana začala hledat cestu ven z vlády, neujde mu ale ani Merkelová. "Se špatným výsledkem sesterské strany se o kousek přiblížil politický konec Angely Merkelové," píše deník.

Také podle listu Die Welt může porážka CSU znamenat konec velké koalice pod taktovkou Merkelové. "Volební výsledek pro CSU je extrémní - a mohl by se rušivě projevit na spolkové úrovni," míní deník, podle něhož řada členů CSU beztak touží po odvetě vůči kancléřce, kterou část z nich viní za špatný výsledek své strany.