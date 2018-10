S dohodou o brexitu to vypadá zle. Ozvala se severoirská DUP, pobouřil ji Brusel

"Vzhledem ke způsobu, jímž se EU chová, a k tomu, jak zahnali Theresu Mayovou do kouta, nevidím v současnosti na obzoru dohodu, která by získala většinovou podporu v Dolní sněmovně. Takže je pravděpodobně nevyhnutelné, že dospějeme ke scénáři bez dohody," prohlásil Wilson v rozhovoru s The News Letter.

Místopředseda DUP Nigel Dodds dnes v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Radio Ulster řekl, že si nepřeje brexit bez dohody a chce "citlivý" brexit. Arogance EU však podle něj vylučuje plán britského kabinetu.

Pravděpodobnost, že Británie z EU odejde bez "rozvodové dohody", zesílila o víkendu po schůzce unijního šéfvyjednavače Michela Barniera a britského ministra pro brexit Dominika Raaba. Barnier v neděli potvrdil, že dohody stále nebylo dosaženo, ačkoli server Politico.eu předtím oznámil, že kompromis už je na světě. Barnier připustil, že zbývá dořešit některá klíčová témata, mezi nimiž je problém kolem režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Šéf britské diplomacie Hunt dnes po příletu na schůzku unijních ministrů zahraničí v Lucemburku prohlásil, že dohoda je při troše dobré vůle možná. Připustil ale, že některé otázky zůstávají nevyřešené.

"Myslím, že každý by měl v Británii důvěřovat, že tato premiérka, Theresa Mayová, nikdy nepodepíše dohodu, která není slučitelná s literou a duchem výsledku referenda," řekl Hunt. "Ale také pevně věříme, že na tomto základě můžeme nalézt dohodu, která bude přijatelná pro Evropskou unii a naše partnery a přátele v Evropě," dodal Hunt.

Huntův irský protějšek Simon Coveney dnes novinářům v Lucemburku řekl, že věří v možnost dohody po unijním summitu, který se uskuteční ve středu a ve čtvrtek. Ocenil přitom trvání premiérky Mayové na tom, že i v případě, že se nepodaří smlouvu uzavřít, neměla by vzniknout tvrdá hranice mezi Irskem a Severním Irskem.