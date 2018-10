Rozvod EU-Británie: Nervozita roste. Šéfové diplomacie netuší, co bude dál

V rozhovorech o podobě rozvodové smlouvy, upravující podmínky britského vystoupení z EU 29. března 2019, dál zbývá dořešit některé klíčové otázky, především celního režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Velvyslance 27 zemí unie o tom v neděli večer po hodinovém jednání s britským ministrem pro brexit Dominicem Raabem informoval hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier.

Vyjednávání se ale nyní zastavila, přinejmenším do středy večer, kdy má Barnier o situaci informovat předsedy států a vlád 27 zemí unie. Právě ti by měli rozhodnout, jak pokračovat; ve hře je otázka svolání mimořádného unijního summitu v listopadu.

Krach jednání o podobě "rozvodové smlouvy", na jejímž textu se údajně shodli diplomaté na pracovní úrovni, aby ji následně odmítl Raab v zastoupení britské premiérky Theresy Mayové, ale přiblížil možnost takzvaného "tvrdého brexitu". Šlo by o situaci, kdy by Británie z unie na konci března příštího roku odešla bez dohody se všemi z toho plynoucími důsledky a komplikacemi.

Rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová novinářům v Lucemburku připomněla, že domluveno je mezi 80 a 90 procenty smlouvy o britském vystoupení z unie. "Jak to vidím já, vše teď do středy stojí. Ve středu (po summitu EU27) bude doufám jasněji," podotkla. Ostatní státy unie podle ní budou dál podporovat snahy Barniera a jeho týmu vyjednavačů.

Španělský ministr Josep Borell poznamenal, že minulý týden se dohoda zdála blízko, a nyní to vypadá, že nebude. "Ale tento týden nic nekončí. Jednat se bude dál a já jsem přesvědčen, že není možné dohody nedosáhnout. Pro obě strany by to bylo příliš složité," řekl novinářům.

Podle britského ministra zahraničí Jeremy Hunta zbývá dohodnout jednu nebo dvě složité věci, ale při dobré vůli bude dohoda možná. "Zda to bude tento týden nebo ne, kdo ví," připustil šíf britské diplomacie.